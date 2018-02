Šuker napao Heraka zbog intervjua u Slobodnoj Dalmaciji: vratio se nakon podužeg odmora i shvatio da je - razvlašten

Pouzdani izvor iz HNS-a kazao nam je: podrhtavao je neboder Hiltona. Svađe, sukobi i lomovi u HNS-u nisu mogli ostati ispod tepiha, informacije su procurile i do novinara. Davor Šuker vratio se u Hrvatsku nakon podužeg odmora i shvatio da je, de facto, razvlašten.

Iako je 22. prosinca dobio još jedan predsjednički mandat, Izvršni je odbor Saveza krajem siječnja, bez Šukera, usvojio novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji, u kojem su trojica ključnih operativaca - Damir Vrbanović, Marijan Kustić i Ivan Herak - podijelila najvažnije ingerencije.

Šuker puno toga nije mogao progutati. Saznajemo da je prvi “razgovor ugodni” imao je s Vrbanovićem, a kočnice su mu otkazale nakon sastanka s Ivanom Herakom. Vrbanović je uglavio prijateljsku utakmicu sa Senegalom 8. lipnja, s ciljanim domaćinom Osijekom. Izbornik Zlatko Dalić htio je baš Senegal, kao idealnu pripremu za Nigeriju - pišu Sportske novosti.

No istodobno je Šuker preko menadžera dogovarao susret s Obalom Bjelokosti, što ukazuje na određeni nedostatak suradnje i kvalitetne komunikacije u Savezu. Problemi su nastali zato što je Šuker bio u SAD-u, a kad je tamo, katkad zna zanemariti pozive iz domovine.

Kako sada stvari stoje, igrat će se sa Senegalom, ako Izvršni odbor tako danas odluči. No bit će zanimljivo vidjeti što će se dogodili ostane li Šuker ustrajan u odluci da se igra protiv Obale Bjelokosti.

Međutim, Vrbanović je za Šukera bio tek zanemariv kratak spoj u odnosu na Heraka; novi mu je menadžer za strateška planiranja, marketing i fondove EU, čini se, gadan trn u oku. Herak priprema kampanju s ciljem da se što bolje naplati plasman Vatrenih na Svjetsko prvenstvo i potpišu novi sponzorski ugovori.

Šuker, navodno, ne može prihvatiti da to više nije isključivo njegova ingerencija. Izvori iz HNS-a kažu da je na sastanku u Savezu iz Šukera sukljao bijes, da je udarao šakom po stolu, izlazio i vraćao se; spoznao je da to nije HNS kakav je on vodio od 2012. godine, da su mu poslali poruku, ti putuj, šeći se, a Vrbanović, Kustić i Herak odrađivat će posao. Iako je jasno da Šuker i dalje može dovesti sponzora s kojim se dogovori.

Sporni intervju

Do novinara je u jednom trenutku čak doprla priča da su se fizički obračunali, što je Herak energično demantirao:

- To nije točno, nikada se u životu ni s kim nisam potukao, tako ni sa Šukerom, spreman sam se zakleti u ono što mi je najsvetije - odgovorio je na naš poziv pa na pitanje o sukobu mišljenja rekao:

- Nemam komentara. Zna se što radi predsjednik, a što ja. Ništa se značajno nije dogodilo, interes je hrvatskog nogometa ispred svega. Bit će sve to dobro za hrvatski nogomet.

Ivan Herak: Mogu samo pohvaliti Hajdukove zahtjeve

No na sastanku u Savezu, na kojem je bilo desetak ljudi, napao je Heraka zbog intervjua u Slobodnoj Dalmaciji. Kao, odakle mu pravo da on regulira odnose HNS-a i Ministarstva turizma po pravomoćnoj sudskoj presudi koja kaže da je država dužna Savezu 57 milijuna kuna, računajući i kamate. Zamjerio mu je izjavu da je priča o izgradnji stadiona u Velikoj Gorici tlapnja.

Šuker je inzistirao da se nacionalni stadion može napraviti, da postoji način, da ima primjera u svijetu, u čemu mu je najveći saveznik njegov posebni savjetnik Ivan Meštrović. Predsjednik HNS-a spočitnuo je Heraku i da je dao podršku Hajdukovoj analizi upravljanja. Istine radi, Herak je u spomenutom intervjuu rekao:

- Nedostaje znanstvene elaboracije i mehanizama operativne provedbe, nisu obuhvaćeni svi potrebni programski segmenti, ali ciljevi su solidno postavljeni. I kao znanstvenik, mogu samo pohvaliti Hajduk na tom naporu.

Premda smo u HNS-u čuli izjave da je Šuker bio upoznat sa svim promjenama, očito se tek povratkom u Zagrebu sudario s istinom kako to funkcionira u stvarnosti.

Navodno je nazivao članove Izvršnog odbora pitajući bi li revidirali stav i poništili novi Pravilnik, ili barem njegov dio, pogotovo u člancima koji daju ovlasti Heraku jer, po njemu, tu predsjednik treba igrati glavnu ulogu.

Jer sada se događa da njih dvojica posve neusklađeni pregovaraju s aktualnim i potencijalnim poslovnim partnerima. Iako je jasno da prihode u toj stavci itekako treba povećati...

Rušenje pravilnika

Svjedoci kažu da je puno toga sasuo na Herakov račun, pa i uvrede, ali bivši je ministar ostao miran. Danas je sjednica Izvršnog odbora, ona će dati odgovor na pitanje hoće li Šuker doista na dnevni red staviti rušenje Pravilnika izglasanog 29. siječnja.

Neke informacije govore da od toga neće biti ništa, da za to nema potporu važnih ljudi Saveza, poput Damira Miškovića, i ne samo njega.

Teško na Kustića

Kako dalje? Hoće li Šuker izboriti ovlasti kakve misli da predsjedniku pripadaju ili u praksi biti tek “ministar vanjskih poslova”, kakvim ga je prije izbora opisao Robert Markulin, jedan od članova IO-a, u intervjuu za SN.

Može li se očekivati mir u Savezu ili će sukobi postati stalna pojava? Očito je da je trenutačno vodeća nomenklatura heterogena, nekidan su na HNTV-u Kustić, Herak i glavni instruktor Ćuk uglas poručili: HNS više nije isti. Koja će opcija pobijediti?

Je li moguće da ga opozovu s mjesta predsjednika? Mnogi su mislili da više neće biti ni izabran pa su se prevarili, zato nećemo brzati sa zaključkom, iako u ovom trenutku izgleda da Šuker ne kotira dobro. I da se s tim, očito, teško nosi. I prije je mnogo toga prepuštao drugima, ali znao je što je njemu najvažnije. Sada ni tu više nije glavni. Iako nije čudno da predsjednik želi kontrolirati tokove novca.

Najteže mu je udariti na Marijana Kustića jer iza njega stoji dosta županijskih saveza, plus autoritet Damira Miškovića, a nije za odbaciti da je saborski zastupnik HDZ-a. Makar postoji priča da je i s njim već imao trzavice. Kad je prezentirao kampanju za još jedan mandat, sâm je Šuker najavio nove ljude, jedan od njih bio je i Herak.

Očito i nakon izbora slijedi odmjeravanje snaga u HNS-u, ali za javnost je središnje pitanje: što će od toga imati hrvatski nogomet?