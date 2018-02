Nakon što je u emisiji "Stadion" u svojoj analizi sudački ekspert Mateo Beusan "osudio" suđenje u derbiju Dinama i Hajduka, razotkrio brojne pogreške suca Pejina i pojedinih njegovih pomoćnika (igranju rukom Letice izvan kaznenog prostora prethodio je prekršaj na Saidu, kod kaznenog udarca za Dinamo i isključenja Lopeza trebao je biti dosuđen prekršaj na stoperu Hajduka, penala kod igranja rukom Fomitschowa nije bilo...), stručni komentator HTV-a Joško Jeličić je bio mnogo oštriji u kritikama.

- Ovo je sve posljedica, ja to uvijek kažem. Oni (nap.a. HNS odnosno sudačka organizacija) pričaju o uvođenju VAR-a. Bilo bi bolje da uvode moralne osobe, s dignitetom, s poštenjem, da mi steknemo povjerenje – naglasio je Jeličić.

- Ovdje smo vidjeli što je pogreška. Vidjeli smo i što je namjera, to svi koji igraju nogomet znaju. To neću definirati, ne da mi se odgovarati na tužbe. Ali treba podvući, gospodin koji je sudio ovu utakmicu, tzv. Mister Respect Hajduku u susretu protiv Lokomotive nisu dosudio klasičnu ruku prije dvije-tri sezone. Onda je prošle sezone napravio ono sa Soudanijem, gdje su promijenili statut, gdje su smijenili poštenog dečka Sašu Pavličić Bekića (nap.a. tadašnji disciplinski sudac Prve HNL). Njemu je bila upućena poruka "radi što hoćeš". I onda dođe do ovoga. Dakle, nije problem samo u njima, nego u onima tko ih postavlja. Kompletna ta organizacija se treba mijenjati! - poručio je Jeličić.