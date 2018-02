Kako je skromni Dalić odbacio Ladića i Varteks, a prigrlio naslovnice i Šukera

Demagog je osoba koja lažima i obmanama stječe povjerenje širokih masa. Tako otprilike glasi definicija. A za primjer se uglavnom uzimaju političari. Nepravedno. Jer, u sportu, posebice nogometu, hrvatskome nogometu, ima ih još više. Tamo se demagozi kote kao zečevi.



Nećemo ovom prilikom o poznatim hrvatskim nogometnim demagozima, recimo o Miroslavu Ćiri Blaževiću i Zdravku Mamiću kao najslavnijim primjercima te propulzivne vrste, nego o jednom do jučer slabo poznatom demagogčetu. Čak i danas taj mladić, pa neka mu je 51 godina i neka su svi odjednom za nj čuli, ne odaje legitimnog kandidata za članstvo u velikoj loži hrvatskog demagoškog društva. Ali, uvjeravam vas, on možda trenutačno i jest šegrt, no uskoro, ako bude sreće možda već za koji mjesec, titulirat će ga velikim meštrom. I sjedit će zdesna svom duhovnom ocu.



"Ne mogu zanemariti Ćirin utjecaj u svojoj karijeri. Najzaslužniji je što sam brzo napredovao, dobio šansu kao trener, otvorio mi je put", kaže Zlatko Dalić.



Da, hrvatski nogometni izbornik taj je novi demagog s dugačkoga popisa hrvatskih nogometnih demagoga o kojemu danas pričamo. Bio je jučer u Splitu. Donio je svoj pulover i osmijeh. Podjednako dobro ispeglane.



"Nije na meni da odlučujem o tome, niti ja imam presudnu ulogu pri izboru, ali moj je cilj da reprezentacija igra i na Poljudu", kazao je splitskim novinarima Dalić.



A sad, provjerimo što je to Dalić uistinu rekao. Dakle, on ne samo da želi da hrvatska nogometna reprezentacija igra u Splitu, nego je, veli, to njegov cilj. A kad čovjek, pri čemu zaista mislimo na čovjeka a ne na demagoga, ima nekakav cilj, ma koliko god on dalek bio, učinit će sve da do njega i dođe. Nerijetko i pod svaku cijenu. A neće u istoj rečenici - helou, u istoj! - u kojoj spominje taj svoj sveti cilj nedvosmisleno naznačiti i kako do tog cilja neće doći. On, naime, ne odlučuje o tome gdje će reprezentacija igrati. Njega se ne pita. On je, baš kao i prethodnici mu, tek marioneta u rukama svojih nadređenih demagoga. Razlika je tek u tomu što on ima cilj. Do kojega, na žalost, ne može doći, ali, eto, on ga ima.



"Davor Šuker je moj predsjednik i ja ga poštujem. Obavio sam s njim nekoliko razgovora i mogu reći sve najbolje. Šuker me doveo za izbornika, dao mi je potporu, slobodu u radu, ispunio je sve moje uvjete", jedna je od ranijih Dalićevih izjava.



Šuker je, jasno je rečeno, ispunio sve njegove uvjete. Zgodno. Zar od čovjeka koji ima cilj ne bi bilo logično očekivati da među uvjete uvrsti i neke stavke koje bi ga dovele do tog cilja. Ili je i Zlatko Dalić samo demagog u dugoj niski hrvatskih nogometnih demagoga.



'Nisam ja zvijezda, ne želim mjesto u medijima i na naslovnicama, to nije moj stil", izgovorio je Dalić u jednom razgovoru.

Naravno da je još istu večer završio na naslovnici. Fotografirao se kako kiti bor. A za vrijeme Europskog rukometnog prvenstva mjesto u medijima izbjegavao je sjedeći na tribini odmah do Kolinde Grabar-Kitarović. Daj pet, predsjednice!



Nekoliko dana uoči Božića, u tajnosti, Dalić je posjetio zatvorenike u Remetincu. Što ste im rekli, pita ga novinar. Obećao sam im da ćemo u svakoj utakmici dati sve od sebe, odgovara Dalić.



Kad je onomad bio prozvan da mu je izborničko mjesto namjestio prijatelj Zdravko Mamić, Dalić je bijesno uzvratio kako nikad ni kavu nije popio s tim čovjekom. Dva dana poslije, u medijima je osvanula fotografija Zlatka Dalića, u puloveru, s osmijehom, kako se druži sa Zdravkom Mamićem. Išli su, pravdao se, na sastanak u Varaždin kako bi pomogli tamošnjem nogometnom klubu. I to ne Varteksu, jer svi ste čuli za Varteks, nego NK Varaždinu, klubu u kojemu je direktor Toni Dalić, Zlatkov sin, i koji će vjerojatno već ovoga svibnja biti novi prvoligaš. Za to vrijeme, onaj Varteks, u kojemu je igračko ime stekao i Zlatko Dalić, bori se za ostanak u Trećoj ligi. Preuzeli su ga navijači, spasili su ga od propasti, a jedini koji mu daje ruku pomoći, dok Hrvatski nogometni savez uzbrdo gura NK Varaždin i dok Zlatko Dalić frflja o svojim ciljevima, jest splitski Hajduk.



"Varteks mi je dao sve i sve činim da se Varaždincima odužim", Dalićeve su riječi.



Kako se klubu "koji mu je dao sve" odužio, najbolje znaju White Stonesi, navijačka skupina NK Varteksa. Dalić je, naime, za njih persona non grata. I u ovome se slučaju pokazalo kako je od omiljenog igrača do omraženog demagoga kratak put. Navijači su Daliću zamjerili što se, citiramo, "slizao s Dinamom i Savezom". A to je bilo puno prije nego je postao izbornikom, još u ona doba dok s Mamićem nije pio kave nego se samo fotografirao. I dok još nije obilazio navijače u Remetincu.



White Stonesi Daliću ne mogu oprostiti ni što je njihov NK Varteks "preskočen" kada je njegov NK Varaždin izravno ubačen u Treću ligu. I dok njihov klub svaki bod mora osvojiti na terenu, Dalićev bodove dobiva kao poslušno dijete bombone.



"Ja sam potpuno neovisan, potpuno neopterećen i uvijek ću sam odlučivati o svojoj sudbini", rekao je Zlatko Dalić jednom slavljeničkom prigodom. Slavio se plasman na Svjetsko prvenstvo ili tako nešto. I još je rekao, jer bila je to press konferencija, kako mu je želja da u njegovu stožeru budu Ivica Olić, Darijo Srna i Dražen Ladić.



Praktično već sutradan, Izvršni odbor HNS-a odobrio mu je samo Olića. Srna je otpao zbog afere s dopingom, a Ladić jer ga HNS nije želio prihvatiti. Navodno.



Iako je na pressici jasno rekao kako u stožeru želi imati Dražena Ladića, Dalić je od svoga prijatelja preko noći odustao. I dok su mediji odmah požurili izvijestiti kako je Ladić odbijen zbog otvorenog sukoba sa Zdravkom Mamićem, iz HNS-a su odaslali priopćenje u kojemu stoji kako o Ladiću nije ni bilo rasprave.



"Izbornik gospodina Ladića nije ni predložio za svoj stožer", objasnili su u HNS-u.



"Nisam htio inzistirati", objasnio je pak Dalić, navukao pulover, nabacio osmijeh i krenuo za svojim ciljem.



Na kojemu ga čeka Davor Šuker. A znate što je Zlatko Dalić prije koji tjedan rekao o Davoru Šukeru.



"Surađujemo besprijekorno, na dnevnom redu je samo predanost općem cilju. Apsolutno visokom. Ne postoji riječ koja ne bi bila pohvalna. Dominira čista pozitiva. Zato što mi je predsjednik omogućio rad, mir i samostalnost. Dobio sam sve što sam trebao. (...) Uvjeren sam da se na nj uvijek mogu osloniti. Takav sam odnos i očekivao od čovjeka (...) za kojega u ovom sportu nema tajni", eto što je rekao.