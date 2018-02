Ivan Herak: Mogu samo pohvaliti Hajdukove zahtjeve

Iz nogometa sam otišao 2010. godine, kada sam bio izvršni dopredsjednik Istre, i to poslije one famozne kup-utakmice kad smo u osmini finala poslije produžetaka na Poljudu eliminirali Hajduka 1:0. Povukao sam se jer je Istra dobila svog vlasnika, a u tim i takvim okolnostima, nestaje društveni entuzijazam i sport postaje posao. Logički je da u toj priči nisam imao više što raditi. Tada sam rekao: "Nikad više!", ali na kraju je ipak ispalo "nikad ne reci nikad" – kaže doc.dr.sc. Ivan Herak (61), novi profesionalac u Hrvatskom nogometnom savezu.



Do jučer je bio u saborskoj mirovini, uz to i profesor na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta u Osijeku (katedra marketing) te konzultant za EU fondove. Spremno je prihvatio funkciju glavnog menadžera strateškog planiranja, EU fondova i promocije. Veliki obujam posla i ništa manje ambicije.



– U operativi ću brinuti o analizi, izradi i predlaganju zakona koji će pridonijeti razvoju nogometa u Hrvatskoj, naročito analizirati sustav financiranja nogometa na državnoj i lokalnoj razini i pritom raditi komparaciju sa sličnom legislativom u zemljama EU, brinuti o odnosima s javnošću, dakle medijima, potencijalnim sponzorima, nositeljima javne vlasti, pozabaviti se problematikom prodaje TV prava, pronalaženjem strateških partnera HNS-a… – kratko referira Herak i posebno naglašava da će "kroz svoj posao uz kolegu Kustića i novog glavnog instruktora HNS-a Sretena Ćuka, nastojati suštinski i percepcijski najaviti novu politiku HNS-a", uvjeravajući pri tome da je aktualni predsjednik HNS-a, između ostaloga, dobio novi mandat upravo zbog te nove politike i novih ljudi, među kojima je i sam.



Herak inzistira na tome kako na važnu funkciju dolazi kao čovjek promjena, iako ga u ostrašćenom nogometnom miljeu neki doživljavaju kao čovjeka kontinuiteta. Iz nogometa se dobrovoljno povukao kao dopredsjednik Udruge prvoligaša. Vrijedi podsjetiti da, unatoč najavama Zdravka Mamića, nije htio doći na famoznu Skupštinu (prosinac 2010.) jer bi "to bilo nepravedno i suprotno interesima bivšeg kluba". Sada je, ističe, dobio 80 posto poslova kojima se nitko u HNS-u nikada nije bavio.



Heraka je na dolasku u HNS dočekala pravomoćna presuda kojoj je sam "kumovao" a po kojoj je hrvatska država, točnije Ministarstvo turizma, dužno HNS-u oko 55 milijuna kuna.



Sporni ugovor



Dalekog 30. prosinca 1999., tadašnji ministar turizma Ivan Herak sklopio je ugovor po kojem će sponzorirati Nogometni savez, u prvom redu, dakako, reprezentaciju, kao promotora države. U tom je razdoblju potpisan Ugovor o sponzorstvu i s Janicom Kostelić, ATP teniskim turnirom u Umagu... Herak je, nakon što je engleska agencija "vještačila" tržišnu vrijednost A reprezentacije, potpisao da će država HNS-u davati po dva milijuna njemačkih maraka tri godine zaredom, a Savez će isticati znak, slogan i reklame hrvatskog turizma na centralnim mjestima na stadionu, semaforima i prostorima oko stadiona. Došlo je do promjene vlasti, Herak je smijenjen i potom uhićen, a predmet istrage bio je i taj ugovor. Završilo je tako što je Vrhovni sud potvrdio presudu Županijskoga da Herak nije kriv, a HNS je pravomoćno dobio pravo na taj novac.



– U HNS-u smo sastavili koncept, vezano uz spomenutu presudu, o kojem će zadnju naravno imati Izvršni odbor HNS-a, bit kojega je da se od Ministarstva turizma naplati glavnica (24 milijuna kuna), dok bi iznos presuđene zatezne kamate bio predmet razgovora i pregovora. Već smo razgovarali s ministrom turizma i načelno dogovorili koncept da se to razumno riješi. HNS zasigurno neće odjednom skinuti novac i time otežati redovno financiranje i djelovanje spomenutog ministarstva – kazao je ministar turizma u Vladi Zlatka Mateše i prvi uhićeni ministar u novijoj hrvatskoj povijesti. U pritvoru se našao sat vremena nakon što je smijenjen.



Uhićen je 27. siječnja 2000., a u istražnom pritvoru je proveo gotovo 17 mjeseci. Protiv njega je vođeno ukupno 12 sudskih procesa, sudske je bitke vodio gotovo 12 godina i od svih je optužbi pravomoćno oslobođen, zadnji put odlukom Vrhovnog suda krajem 2011. godine. Od države nije tražio odštetu, obrazlažući to javno da „ljudi koji su poduzeli kazneni progon protiv njega ne predstavlaju Hrvatsku, već samo hrvatsku sramotu“.



Herak je prošao rijetku osobnu, političku i profesionalnu kalvariju. Bio je i saborski zastupnik dviju stranaka: IDS-a i HSLS-a,član šireg saziva Sabora RH na kraju i nezavisni zastupnik. O svom križnom putu od mladog IDS-ova političara u usponu, preko devet mjeseci ministarske fotelje u HDZ-ovoj vladi do strmoglava pada u nemilost, zatvora i više od jednog desetljeća borbe do oslobađajućih presuda namjerava objaviti knjigu "Istina s potpisom".



Jednom je izjavio da su kriminalci pošteniji od političara jer u svijetu kriminala postoji nekakav kodeks, a politika je svugdje, ne samo u Hrvatskoj, čudan zanat.



Zanimljiva je anegdota da je još 1994. iz prijateljstva s Ivom Sanaderom odbio ponudu Franje Tuđmana koji mu je nudio Sanaderovo mjesto u Ministarstvu vanjskih poslova. No kad su krenuli procesi protiv Heraka, na SMS poslan Sanaderu dobio je odgovor "Kako mi se usuđuješ obraćati sa ti?".



Htio ga i Cappelli



Bio je mio Franji Tuđmanu koji mu je 1994. Javno ponudio i mjesto potpredsjednika Vlade, u dobrim odnosima s Ivom Josipovićem i vrlo prijateljskim sa Stipom Mesićem. Kakav je s Kolindom Grabar-Kitarović nije poznato, no ne krije da je veliki zagovornik suradnje a ne konfrontacije HNS-a sa službenom politikom.



Ivan Herak bio je poduzetnik, savjetnik za ulaganja u turizmu, konzultant za EU fondove i predavač na privatnom Sveučilištu Libertas u Zagrebu. Za Vlade Zorana Milanovića,bio je savjetnik zastupnika u Evropskom parlamentu Marina Baldinija,ali i jako blizu dviju sinekura. Jedna je bila u ACI-ju, a druga u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Bio je posebno zainteresiran za mjesto pomoćnika za sport, a ministru Vedranu Mornaru,u dogovoru sa Zoranom Milanovićem koji mu je obećao da će podržati njegov izbor ukoliko ga predloži ministar Mornar, pisao je o svojim namjerama "samo ako im trebaju ljudi koji će raditi na izmjenama zakona kako bi se poboljšalo materijalno stanje sportskih klubova, dobio novac iz EU fondova za infrastrukturne projekte, odnosno ako žele da područje sporta pokriva netko tko će raditi na izmjenama zakona, a ne kao što je bila uobičajena praksa da to budu zaslužni sportski djelatnici".



Ništa se od svega toga nije realizirano. Gari Cappelli, aktualni šef turističkog resora, htio ga je u svom savjetničkom timu, neformalnoj skupini iskusnih stručnjaka koja bi radila pro bono, dakle besplatno, ali se nakon imenovanja u HNS-u zahvalio na ponuđenoj sinekuri.



Glavnim menadžerom HNS-a postao je na opće iznenađenje. S te jake pozicije zalagati će se, kaže, za bolji tretman klubova i kvalitetniju infrastrukturu. "Nećemo, na žalost, graditi stadione europskim sredstvima, to je, osim ako stadioni nisu dio nekih povijesnih kulturološko-turističkih ruta, čista utopija. Najveće mogućnosti leže u manjim mjestima od 5000 stanovnika, gdje se kroz EU fondove (mjere 7,6 i 4) može jako puno napraviti", kaže Herak i kratko poentira:



- Hrvatskom nogometu nije potrebno zavlačenje ruke u hrvatski proračun, već mu mora biti dano samo ono što mu doista i pripada. Bit ću otvoren: povoljniji fiskalni status, materijalna protuvrijednost za sav onaj ugled koji hrvatski nogomet promiče u svijetu i na kraju alikvotni udio u prihodima od igara na sreću. Naravno, briga o infrastrukturi pripada jedinicama lokalne samouprave, kazat će.



Velike mogućnosti vidi u marketingu, jer brojne jake tvrtke nisu vezane uz hrvatski nogomet. Općenito, misli da se na sponzore loše odražava problematična pozicija nogometa u javnosti i aktualnoj politici. Zakon o sportu, po njemu, nije donio ništa bitno novo, a stvorio je veliku kakofoniju. Treba ga doraditi i učiniti primjenjivim. Zato nije nimalo kritičan prema listi s 10 zahtjeva koje je Hajduk uputio krovnoj nogometnoj organizaciji.



– Pročitao sam Hajdukovu Analizu upravljanja hrvatskim nogometom. Nedostaje znanstvene elaboracije i mehanizmi operativne provedbe, nisu obuhvaćeni svi potrebni problemski segmenti, ali ciljevi su solidno postavljeni. I kao znanstvenik, mogu samo pohvaliti Hajduka na tom naporu – ističe Herak.



Osijek najstabilniji



Ne izbjegava komentirati niti nezdrav odnos HNS-a i Hajduka.



– Meni je tu sve jasno, radit ću pošteno i predano da taj problem, koji je po meni pretežno iracionalne naravi, riješimo ili bar amortiziramo. U Dalmaciji nisam rijedak gost, imam puno prijatelja, poput Jurice Jerkovića, Dražena Mužinića i drugih. Utopija je i da se s pet utakmica reprezentacije u Splitu problem može riješiti! Bez dobre zakonodavne infrastrukture, našem nogometu se ne piše dobro – kaže glavni menadžer HNS-a, zabrinut za sudbinu njegove Istre 1961. Nije uvjeren ni u sigurnu budućnost drugih.



– U ovom trenutku ruku u vatru mogao bih, možda, staviti jedino u slučaju Osijeka. Oni su trenutno najstabilniji. Rijeka potpuno ovisi o Miškovićevu raspoloženju, digne li Mamić ruke od Dinama pitanje je što će biti u Maksimiru, oko Hajduka je zanimljiv projekt, no i tu uz marketinšku polugu koju najbolje koriste od svih HNL klubova, previše ovisi i počiva na prodaji prava na igrače.



Herak smatra da rješenje nije u tome da HNS daje novac klubovima već preferira ulaganje u edukaciju trenera i mladih talenata, a fantastične priče poput one o gradnji nacionalnog stadiona naziva pukim tlapnjama – "kao da bolesniku od karcinoma sređujete bjelinu zuba". Direktan je i prema prijedlogu da se novac za sport, pa tako i nogomet, namiče od turističke takse.



– To je čista utopija. Ni zakon tako nešto ne dopušta i o tome ne može biti ni govora. Ove godine smo u radnoj skupini za izradu Zakona o turističkim zajednicama izgubili sate i sate radi povećanja boravišne pristojbe za jednu kunu,koja k tome ide u cjelosti turizmu. Ali, mogao bi recimo Hajduk, koji u Dalmaciji uživa status božanstva, slijediti koncept Cagliarija, kojemu je glavni sponzor baš Turistička zajednica koja tako promovira otok Sardiniju.



Herak je siguran da nikad ne treba miješati nogomet i politiku, ali ističe kako je nužno imati političku podršku u realizaciji nekih projekata, poput izrade zakona, gradnji stadiona...



Podržava opatijsku inicijativu Damira Miškovića za sustavno financiranje sporta. Uvjeren je da Vlada želi podržati sve što je dobro za sport i vjeruje da će se to napraviti. Da se provede barem jedan dio prijedloga bio bi to veliki korak naprijed. Problemi financiranja i infrastrukture su rješivi – poručuje optimistično Ivan Herak.

Nosio olimpijski plamen u Sarajevu

Čitav život sam u sportu, što kao sportaš (igrač NK Jadran Poreč i NK Ljubljana) što kao djelatnik. Kao amaterski sportaš nogometaš, bio sam jedan od nositelja olimpijske baklje na Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu, 1984. godine. Nekada predsjednik KK Pionir, kada je postigao najveći uspjeh. Devet godina bio sam predsjednik NK Jadran iz Poreča, koji je dva puta bio prvak druge lige zapad i sudionik kvalifikacija za popunu I HNL.



- Posebno sam ponosan na pobjede mog Jadrana nad klubovima kao što su HSV Hamburg, Hannover (trener Ivanković), Steaua Bukurešt, Petržalka Bratislava, Sturm Graz, Basel, Luzern, Olimpija Ljubljana, Vasas Budimpesta, kao i na moj udio od godine i po na funkciji dopredsjednika Istre 1961. Moj najveći doprinos vidim u tome što sam pomogao da se licencira stadion na Verudi. Nakon toga, NK Istra 1961 je dobila privatnog vlasnika, a zajedno s gospodinom Stevom Mujdžom vodio sam proces privatizacije Istre 1961. Ponosan sam što sam bio član Skupštine HNS-a i napose dopredsjednik Udruge klubova prve HNL.