Nisu se udostojili niti doći do Zadra: 'Nadali smo se, ali me rješenje i nije iznenadilo, znam gdje živimo i kako stvari funkcioniraju'

U Stanove je konačno stiglo rješenje Vijeća sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora, prema kojemu se, podsjetimo, zahtjev NK Zadar za izvanredno preispitivanje Odluke Žalbenog tijela za licenciranje Hrvatskog nogometnog saveza od 20. svibnja 2019. odbija kao neosnovan.

Odluku je donijelo IV Stalno vijeće u sastavu Alica Pelicarić, predsjednica vijeća, Željko Pajalić i Sanela Kontin-Miklin.

Između ostaloga, u rješenju Vijeća sportske arbitraže stoji i da: “među strankama nije prijeporno da podnositelj zahtjeva u odnosu na propisani kriterij infrastrukture nema minimalni kapacitet od 300 individualnih sjedalica koje moraju biti natkrivene te kako nema minimum od dva pomoćna terena pa je pravilan zaključak Žalbenog tijela da on te kriterije nije ispunio”.

U rješenju dalje stoji i da “navodi podnositelja zahtjeva kako je Žalbeno tijelo trebalo u odnosu na njega postupiti kao i u drugim predmetima i odrediti rok za ispunjenje kriterija infrastrukture do 1. srpnja 2019., nisu od utjecaja na pobijanu odluku”.

Sve skupa znači potvrdu povratka Zadra u Treću ligu.

– Iskreno, koliko god smo se nadali i vjerovali da kroz ovaj postupak možemo ipak zadržati drugoligaški status, toliko me ovo rješenje i nije iznenadilo, jer znam gdje živimo i kako neke stvari funkcioniraju. No, držim da je naša dužnost prema klubu bila boriti se do samoga kraja i iskoristiti sve pravne mogućnosti, što smo i napravili.

– Nažalost, naš zahtjev je odbijen Ako je to put kojim se želi razvijati hrvatski nogomet, da se prema “malim klubovima” postupa na ovakav način, umjesto da im se pokuša pomoći, onda je to žalosno za sve – kazao je Svetko Ćustić, direktor Zadra, kojemu je očito teško pala odluka, te je nastavio....

‘Nisu ni došli u Zadar’

– U protekle dvije ipo godine naslušao sam se obećanja, od predsjednika Saveza nadalje, da će pomoći NK Zadar u onom dijelu u kojemu mogu, ali sve je ostalo samo na slatkim riječima. Nisu se udostojili niti doći do Zadra.

– Neka ostane zapisano da je u sezoni nakon povijesnog osvajanja drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu, klub u kojemu su ponikla četiri hrvatska reprezentativca, među kojima tri iz udarne postave i najbolji igrač na svijetu, izbačen u treću ligu jer nema natkrivenu tribinu i dva pomoćna terena – kazao je Ćustić i vratio se nakratko u povijest, ali i budućnost...

– Za mene će ostati vječno pitanje samo zašto se to nije napravilo prije tri, pet ili deset godina? Da jest, možda bismo danas imali drugačiju sliku. Držim da smo napravili sve što smo mogli da ovaj klub podignemo iz pepela u svakom pogledu i ovo je sigurno težak udarac. Što će se događati dalje, vidjet ćemo u danima koji slijede.

– Svakako, mislim da je ključno pitanje za budućnost NK Zadra: Želi li grad nogometni klub i ako želi, u kojem obliku, rangu natjecanja i s kojim ciljevima? Kada dobijemo odgovor na to, moći ćemo dalje pričati o budućnosti – zaključio je direktor kluba.