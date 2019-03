Drama na Korčuli završila happy-endom: Mantalo mi se, ali nisam gubio svijest, tada su mi igrači počeli dizati noge, čupati jezik i od svega toga je i mene uhvatio strah

Veliku zabrinutost izazvale su uznemirujuće scene i snimke događanja na trećeligaškoj prvenstvenoj utakmici Zmaja i Zagore u Blatu koje su brzo preplavile društvene mreže, mladi nogometaš Jure Pušić (20) polegao je na travnjak nakon čega mu je pružana pomoć. I doslovno je morao biti iznesen s terena, nije se mogao niti osoviti na vlastite noge dok su ga nosili do kombija. Naročito što se sve događalo točno na godišnjicu tragedije kada se na travnjaku srušio i preminuo nogometaš Bruno Boban.

Pogotovo su zabrinutost izazvale spoznaje kako je Pušić i u prvom dijelu prvenstva, dok je još bio igrač Neretvanca, proživio slično iskustvo. Tada je zbog potresa mozga zamijenjen. Međutim, još i više tvrdnje kako je Pušiću to tada već bio šesti potres mozga te da su mu tada liječnici savjetovali da se više ne bavi nogometom. Odgovore smo potražili kod samog Pušića koji je sve to u najvećoj mjeri demantirao.

Što se dogodilo u nedjelju?

- Ma sve je u redu sa mnom, zdrav sam, spreman i već sutra ću biti na treningu u Blatu – smirenim će glasom Pušić kojeg smo dobili u Širokom Brijegu. Iz istoimenog kluba je ljetos stigao u Neretvanac, a zimus iz opuzenskog kluba u Zmajevo gnijezdo. Aludirao je da nije sve bilo baš tako dramatično kao što su snimke dale naslutiti.

- Osjetio sam slabost. Osjećao sam je i još prije utakmice, ali rekao sam sebi da mogu. Međutim, negdje u 20. minuti susreta sam osjetio da mi se manta. Tražio sam zamjenu. Trener je reagirao, ali nije bilo prekida, nije bila moguća zamjena. U tom sam trenutku prvo sjeo na teren da sudac zaustavi igru, pa zatim legao. Mantalo mi se, ali nisam gubio svijest. No tada su mi igrači počeli dizati noge, čupati jezik i od svega toga je i mene uhvatio strah – priča nam Pušić.

Što je uzrokovalo slabost?

- Ne znam. Večer prije bilo je tmurno, a onda je sutra bilo plus 30. Malo sam i slabije jeo... Svatko bi se prepao. Intervencija ljudi, liječnika bila je posve opravdana i dobro je da su tako reagirali, ali zaista nije mi bilo ništa.

Nakon tog incidenta i izmjene u 26. minuti si se pribrao, došao k sebi, a onda si sa suigračima normalno odgledao ostatak susreta. Nisi išao na dodatne preglede?

- Osjećao sam se dobro, želio sam biti sa suigračima. Nije bilo potrebe da odem u bolnicu.

A što se dogodilo jesenas u ogledu Primorca i Neretvanca u Stobreču kada si u studenome zaradio potres mozga?

- Tada sam u završnici susreta dobio udarac koljenom u glavu. Ovo je sad bila samo slabost – uvjerava Pušić.

Što je s tvrdnjama kako ti je to šesti potres mozga i da su ti tada liječnici rekli da se ne bi smio više baviti nogometom?

- Što se tiče ranijih potresa, to je bilo dok sam bio u Širokom. Od tog 4. studenoga kada sam dobio potres mozga u dresu Neretvanca napravio sam magnet glave, EEG glave, sve moguće detaljne preglede i sve je u redu. Meni nitko nikada nije rekao da se ne smijem baviti nogometom. Osoba koja to tvrdi je bila zajedno sa mnom tada u bolnici u Splitu. Devet sati sam tamo proveo i uglavnom smo bili zajedno, osim što sam ja nakratko bio izašao, ali meni nitko to nije rekao. Rečeno mi je tada da moram napraviti preglede, testove. Sve sam ih napravio kada sam se vratio u BiH i svi su rezultati hvala Bogu normalni – kaže nam mladić iz Hercegovine.

- Previše se halabuke diglo zbog komentara. To je nečije mišljenje. Ja sam zdrav i dalje ću se baviti nogometom.

A da prisnaži je dodao.

- Neka se slobodno javi doktor koji mi je to zabranio. Mogu to demantirati. Na kraju krajeva u siječnju sam u Veloj Luci prošao liječnički pregled. Moj je zbog svega trajao dvostruko duže nego drugima. I sve je opet bilo u redu. Sve se to vrlo lako može provjeriti s liječnicima. Sutra u deset sam na treningu i radujem se novim pobjedama sa Zmajem.

Razumljiva je velika zabrinutost ljudi nakon dosta tragičnih slučajeva, baš u nogometu?

- Sve to je vjerujem malo ljude preplašilo. Hvala na brizi, ali sa mnom je zaista sve u redu. Dobro se osjećam, igrat ću još nogomet. Imam veći cilj u nogometu, neće me to sputati – kaže nam Pušić, no ipak nam nije htio otkriti cilj.

- To je ipak privatna stvar ha, ha, ha.

Baš je mnogo takvih tragedija bilo u posljednje vrijeme, pa baš i u Širokom Brijegu?

- Znam kako je kada ljudi čuju i vide što se dogodilo Bobanu, Astoriju... Krešimir Bandić koji je preminuo prije dvadesetak dana je bio moj suigrač u Širokom. Poznavali smo se, ja sam kao junior znao trenirati sa seniorima. Pogodilo me to. Dosta toga sam prošao. Vjerujte mi ja sam dobro. Zar bih se nakon toga igrao sa svojim životom, na taj način i životima svojih roditelja! Pa ne bih riskirao vlastiti život zbog nogometa! - poručio je Pušić.