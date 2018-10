Čudesni dvojac iz Sinja: zabili svaki po tri komada u razdoblju od samo osam minuta

Već smo u nekoliko navrata izvještavali o velikim pobjedama sinjske momčadi, preokretima, golovima i nevjerojatnoj preobrazbi koju je preko ljeta doživjela, ali bez obzira na sve to, teško je ne primijetiti nekoliko fascinantnih podataka.

Naime, Junak ima gol razliku od 21-7, što je samo po sebi sjajno, ali ono što su u tom kontekstu napravili Petar Bašić-Šiško i Leo Andrić, zaslužuje još malo pažnje.

Leo Andrić je u već nekoliko puta spominjanoj utakmici četvrtog kola protiv GOŠK-a na Lapadu doživio svoje novo nogometno rođenje, zabio je tri gola u razdoblju od svega osam minuta, od 82. do 90., da bi u šestom kolu na jednak način Petar Bašić-Šiško torpedirao Imotski, samo što je on svoja tri gola uvaljao nešto ranije, od 59. do 67. minute.

Nakon svega i nakon što su s nama podijelili one prve emotivne trenutke, zanimalo nas je jesu li sada svjesni veličine zajedničkog podviga s kojim su ušli u povijest?

Bašić-Šiško: – Ja mogu reći da nisan uopće ima osjećaj da se radilo o tako malo vrimena, tek san to sutra u Slobodnoj vidio. To mi je prvi hat-trick u karijeri i pamtit ću ga cili život. Posebno nešto.

Andrić: – Ma odličan osjećaj. Lipo je biti dio povijesti. Samo neka potraje.

A kako vi gledate na jedan na drugoga, na te trenutke i golove?

Bašić-Šiško: – Meni iskreno veći značaj imaju Andrićeva tri gola, jer on je zabijao za preokret i uz to za pobjedu, dok su moji golovi pali kad smo protivnike već okrenuli.

Andrić: – Ja u Imotskom nisan bio na terenu dok je on zabija, nisam mu ni čestita na golovima. Morao sam izaći zbog udarca u glavu u prvom dijelu, čak nisam bio svjestan ni svoga gola koji sam u toj akciji zabio.

Najbolje onda da on to ponovi pa da mu onda čestitaš kako spada?

Andrić: – E može, ali nisan se ni ja još ispuca. Vidit ćemo ko će prvi do novog hat-tricka.

Bašić-Šiško na kontu ima već nevjerojatnih deset golova u šest kola, Andrić je za sada na četiri, ali da mu stanemo u zaštitu, ima i osjetno manje minuta na terenu. A ima i četiri punta na glavi koja nosi iz Imotskog, što jednako vrednujemo. Znači, ako se nas pita, Leo je na minus dva.

Andrić: – Pokušat ću mu se približit, ali bez punata. Njih je dosta za jednu polusezonu. Samo nek se zabija, nije bitno tko.

Bašić-Šiško: – Ima tu još i Jandrek pa mlađi Barać koji nema ni 18 godina i eto nek se i njima otvori. Imamo mi municije na sve strane.

Koliko zabijate, jeste li razmišljali i kakvoj originalnijoj proslavi golova?

Bašić-Šiško: – Ma nekad nešto smislim, ali zaboravin na to kad zabijem. Ko će se toga sitit. Samo euforija i gas.

Andrić: – Ja pošto nemam žutih kartona moga bi skinit i dres. Ha ha.

Bašić-Šiško: – Ja iman jedan žuti, ne bi baš bilo pametno.

Sljedeći izazov pred Junakom je Primorac iz Biograda. Očekivanja?

Bašić-Šiško: – Odlična momčad, čvrsta i pravi ispit za nas. Respektiramo ih, ali nikog se mi ne bojimo pa tako niti njih. Čim je jači protivnik i mi smo jači. Idemo po pobjedu.