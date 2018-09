Sinjani slave svoje Junake: Dvi ure smo ostali u svlačionici, nikom se nije išlo ća...

Jutro poslije nove velike pobjede Junaka glavno pitanje na ulicama Sinja je - Jesi bio na Junaka? Ako nisi, onda se s tobom nema šta pričat. Aj leć!

Dovoljno to govori koliko je Sinjanima falio jedan pravi, kompetentan i gledljiv Junak. Junak koji gazi ritmom svih 90 minuta i Junak koji raste u trenutcima dok drugi padaju. Junak u kojem nema predaje. Junak u koji je trener Stipe Grčić ugradio dozu karaktera koja razlikuje dobre od najboljih. Nova era Junaka je počela i sad se sve otvorenije priča o napadu na naslov i promociju u Drugu ligu.

Već drugu utakmicu u nizu Junak rješava u posljednjoj minuti. U Dubrovniku se proslavio Leo Andrić, u subotu ga je zaustavila vratnica, dok je protiv Splita u 95. zabio Petar Bašić-Šiško, prvi topnik lige sa sedam golova i neosporno prvo ime ne samo u Junaku nego i kompletne treće lige.

Bašić-Šiško inače je iz Udovičića, naselja nedaleko od Sinja, deset minuta vožnje, počeo u OSK-u, a u Junak je stigao iz Hrvaca kao prva želja trenera Grčića. I kako mu je samo vratio. A kad smo već kod trenera Grčića, sreli smo ga u nedjeljno jutro na ulici, svitli od sriće ka svjetionik, iako neda on sad ovako javno da ga uvati euforija. Gori u njemu sto posto, al nek mu bude. Valja to polako, bod po bod, vidit ćemo se po tom pitanju u petom misecu.

Ali, uz dužno poštovanje prema svima, opet smo zavrtili broj od Bašića-Šiške. Nije baš da je ovakva situacija svaki dan. Dok ide, ide. Ili bolje kazat po sinjski - iđe!

- Ma ne može to svaka momčad. To je ono šta san reka i u najavi, samo prava klapa, samo iskreno zajedništvo može dovest do ovoga. Imamo taj neki đir, rekli smo na poluvremenu da se nećemo pozdravljat, nego na kraju kad dobijemo. Tako smo rekli i u Dubrovniku i oba puta smo to ispunili. U drugim poluvremenima smo dosta jači, neznam kako, ali nemamo ništa protiv.

Je li bilo pritiska?

- Je, iskreno. Nisan nikad u životu ima veći pritisak u glavi. Očekivanja su tu, novine pišu Junak je veliki favorit, bit će svita na tribinama, Split ispada, ali taj Split je jedna od jačih momčadi. Ma da je došla i slabija momčad bilo bi jednako teško, jer je to psihologija sporta. Već je to velik niz pobjeda i sad je svaka sljedeća najteža.

Gol za pobjedu u 95. minuti. Je li ti ovo najdraži u karijeri?

- Je, definitivno najdraži gol u karijeri. Eksplozija emocija, ma ne zna čovik di će od sriće. Ali dobro me Andrić savjetova. Kaže, baci se lipo odma na zemlju i nek onda svi skoče po tebi pa si miran. Al Bandalo me oborio prije, ka ragbijaš. Onda gledaš pune tribine, ljudi slave, ma ekstra.

Kako ste proslavili?

- Pisma u svlačionici je ajmo reć normalna. Al mi smo još dvi ure sidili tu, nismo se niti otuširali nego smo pričali o svemu, ma divota jedna. Nikome se nije išlo ća. A onda smo tradicionalno išli kod Andrije Bandala u kuću, naručili pizze i guštali.

A sad pravac Druga liga! Možemo li to najavit već u ovoj fazi, znamo da je rano?

- To je naš cilj. Nećemo se skrivati nakon ovakvog početka. Želimo to svi, želim i ja i nadam se da mi je ovo zadnja sezona u Trećoj i želim s Junakom u Drugu ligu. A sam želim i još i više u budućnosti, ali otom potom. Prvo Junak u Drugu, to mi je želja i prvi cilj pa onda ostalo. Nije priša.