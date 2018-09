Dobro ga sašilo: Tvrde smo glave mi vratari, neće me deset punata zaustavit'

Slika nimalo ugodnog sudara Josipa Bendera, vratara Zadra i Stjepana Šimičića napadača BSK-a iz Bijelog Brda, zabrinula je mnoge jer se mogla vidjeti i krv ! Posla je imala i Hitna pomoć, međutim, sat ipo vremena kasnije svi su odahnuli, vijest je iz zadarske bolnice glasila – Benderu je dobro!

- Ma sve je u redu, deset punata nije nešto strašno, važno je da sam se vratio na travnjak, počeo s redovnim treninzima ! U subotu će mi izvaditi končiće tako da sam spreman za nedjeljni ogled protiv Lučkog – veli Bender.

Na prvi pogled izgledalo je grozno vidjeti Josipovo lice, postojala je bojazan o mogućoj težoj ozljedi. Srećom sve je završilo na šivanju...

- Tvrde smo glave mi golmani! Ono što je bitno da u cijeloj priči nije bilo nikakve namjere, lopta je išla na nekih šest metara od mene, krenuo sam prema njoj, suparnički igrač je podigao nogu više nego je trebalo i dogodila se ozljeda. Brzo su priskočili igrači jedne i druge momčadi, liječnička ekipa, vozilo Hitne pomoći, tako da je to po meni stvorilu jednu težu sliku nego je stvarno izgledalo – zbori Josip.

Čim su stigle dobre vijesti iz bolnice, odahnuli su svi, krenuli su stizati telefonski pozivi i potpora sa svih strana.

- U početku me boljelo , malo mi je tutnjilo u glavi , ali su doktori napravili dobar posao , kasnije su tablete odradile svoje, tako da je za mene priča završena, želim se što prije vratiti među vratnice i biti uz svoju momčad – nestrpljiv je Bender.

U ovakvim i sličnim situacija od iznimne je važnost zanimanje svih sudionika na utakmici o tijeku oporavka....

- Nemam riječi kojima bih se zahvalio Šimičiću kojem je zasigurno bilo jednako teško kao i meni. Ali, ponavljam, ništa nije bilo namjerno. Odmah nakon liječničke obrade primio sam njegovu poruku i to me oduševilo, tako se moraju ponašati svi sportaši. Kasnije smo se i čuli izmijenili nekoliko rečenica, ispričao se na nenamjernom prekršaju. Eto, zaradio je isključenje, ali mu nemam što zamjeriti. Kasnije me zvao Nikola Iličić, kapetan BSK-a, prenio mi riječi potpore od strane kluba. Ljudi su super – oduševljen je vratar Zadra.

Osjetili se kroz razgovor kako bi radije temu prebacio na travnjak i ono što očekuje njega i momčad u nastavku sezone.

- Trebalo mi je malo vremena na prilagodbu u novoj momčadi, ali što je to iza mene. Dobro mi je u Zadru, iz Splita sam otišao jer su Zadrani pokazali veliku želju da novim rezultatskim iskorakom. Na meni je da branim što bolje , evo malo nam je laknulo nakon prve pobjede i onog boda u Sesvetama. Nekako se lakše diše, manji je pritisak , dok su ambicije svakim danom sve izraženije. Držim, kako nam je potrebno malo više strpljenje, treba pohvatati konce u igri u oba smjera. Ma sve će sjesti na svoje mjesto – optimist je Bender koji ističe kako se odlično snašao u gradu Zadru kao da je u svojoj kući.