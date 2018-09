Trećeligašu pristupio 'kapitalac': Kad mi se rodila kćerkica odbio sam prvoligaše i potpisao za Uraniju

Vijest je stigla kao potpuni šok - Josip Jurendić novi je igrač trećeligaša Uranije iz Baške Vode! A Jurendić je na hrvatskoj nogometnoj sceni itekako poznato ime.

Momak je skupio preko 200 utakmica u Prvoj HNL igrajući godinama za Zagreb, kojem je bio i kapetan, zabijao je Dinamu, Hajduku, Rijeci i Osijeku, a sada se, u još uvijek dobrim godinama za nogometaša (31), odlučio spustiti u Makarsku rivijeru. Dva ranga niže, u 3. HNL Jug. Nogometna je Dalmacija u čudu. Kako to da je Urania uspjela uloviti jednog takvog „kapitalca" kao što je Jurendić? Sve se dogodilo spontano, kaže nam sam, uz upliv privatnog života i - Matea Baturine.

Krenimo redom. Jurendić je i proteklu sezonu proveo u trećoj ligi, u svom Zagrebu, u koji se vratio nakon epizoda u Dukli iz Praga i RNK Splitu. Po završetku sezone postao je slobodan igrač i vratio se u grad pod Marjanom, ali ne da bi opet zaigrao za „crvene", već da bi bio podrška supruzi Božici.

- Ona je inače iz Tomislavgrada, ali je studirala u Splitu i ostala tu živjeti. Imala je nekih komplikacija u trudnoći pa sam ovog ljeta ostao kući s njom. Srećom, sve je dobro završilo. Supruga je rodila sredinom srpnja, osjeća se super, kao i kćerkica Lana, moje prvo dijete - govori nam Jurendić koji u međuvremenu nije trenirao gotovo tri mjeseca.

Tada je u priču ušla Urania, točnije njezin igrač Mateo Baturina s kojim je Jurendić dijelio svlačionicu u Parku mladeži i u tom periodu razvio blisko prijateljstvo.

- On je za Uraniju potpisao ove sezone i pozvao me da treniram s momčadi, što mi je dobro došlo jer nakon Zagreba uopće nisam trenirao. Ljudi iz kluba izašli su mi u susret, baš svi su bili korektni, od trenera i uprave do suigrača. Trenirao sam bez ikakvih obveza i s potpunom slobodom, čekajući transfer kao slobodan igrač. Međutim, ništa se nije realiziralo i ostao sam s njima. Sad sam tu već mjesec dana, svakodnevno treniram. Suradnja je dogovorena za jesenski dio sezone, a za dalje će se vidjeti.

- Dočekali su me raširenih ruku, kao prijatelji. Svaka im čast, zato sam i ostao. Potrudit ću se maksimalno profesionalno odraditi dogovoreno i pomoći im. Ako ništa ne bude ni u siječnju, možda i ostanem tu.

Je li bilo i drugih ponuda?

- Bilo ih je iz druge i treće lige, čak i iz slabijih momčadi prve lige, no pošto mi je žena u Splitu odlučio sam ostati tu do daljnjega. Obitelj mi je bila na prvom mjestu. Dok sam bio sa suprugom prije poroda nisam ni razmišljao o nogometu i treniranju. Zato sam malo zakasnio s transferom, no Bogu hvala isplatilo se.

Jurendić je u višegodišnjoj karijeri u Kranjčevićevoj igrao s Mandžukićem, Vugrincem, Krstanovićem, Ibričićem, Lovrekom, Vrdoljakom, Livakovićem i mnogim drugima, a trenirali su ga poznata trenerska imena poput Blaževića, Štimca, Šuška, Beseka i Lokice, no na posljednje poglavlje te priče ne želi se vraćati.

- Znate i sami da tamo ima problema. Smatram da idu pogrešnim putem, no želim im svu sreću, tako sam i njima rekao. To je moj klub u koji sam stigao iz Marsonije s 13 godina. Tu sam potpisao prvi profesionalni ugovor, tu je moja nogometna karijera počela. Lani sam se vratio da im pomognem, no s ljudima iz uprave nisam mogao surađivati.

A ni sezonu prije nje, u dresu Splita, ne pamti po dobru. „Crveni" su tada ispali iz najvišeg ranga...

- Vidite i sami kako je sve završilo i sa Splitom. No stavimo sve to sa strane i okrenimo se novim izazovima i budućnosti.

Jurendić će ostati živjeti u Splitu sa suprugom i kćerkom, ali ističe kako mu neće biti problem svakodnevno voziti u Bašku Vodu na treninge. S obzirom na to da je zagazio u četvrto desetljeće života, logično je što razmišlja i o karijeri nakon što objesi kopačke o klin.

- Najviše me privlači trenerski posao. Ubrzo ću upisati trenersku školu. No vjerujem da mogu odraditi još 3-4 godine na profesionalnom nivou kao igrač, možda i zaraditi ponešto.

Jurendić je u karijeri igrao praktički svaku poziciju osim vratara - ofenzivno krilo, desni bek, napadač, vezni - gdje će ga Urania koristiti?

- Baš sam pričao s trenerom (op.a. Ivicom Znaorom) o tome. Kaže da je miran gdje god me stavi, a to će vjerojatno biti na stoperu za početak.

A na kojoj se poziciji osjećate najugodnije?

- U obrani. Ime sam stekao na beku, premda mi je prirodna pozicija ofenzivno krilo i s nje sam se probio u dresu Zagreba. Spletom okolnosti završio sam na beku. Ali ne volim to isticati, ja sam vojnik kluba. Igrao sam gdje god je bilo potrebno i pokušavao se nametnuti trenerima. Registriran sam za Uraniju, moram još odraditi liječnički i mogu zaigrati već ovog vikenda - rekao je za kraj Jurendić, vedar i raspoložen nakon rođenja kćerkice, ali i motiviran da pokaže kako još ima što za reći na zelenim travnjacima.