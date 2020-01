Predsjednik Hrvatskog atletskog saveza najavio kako će svaka županija imati atletsku stazu, ali i veliki splitski projekt

Kao i uvijek zamišljena lica i pogleda uprtog prema budućnosti predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić sjeo je za stol. Uzdahnuo.

Iza hrvatske atletike je rezultatski solidna godina, ali bilo je tu i nešto problema.

- Prošle smo godine, što se tiče Saveza, na međunarodnoj razini zadržali priključak, kontinuitet osvajanja medalja na velikim natjecanjima s jednom brončanom medaljom (Sandra Perković, nap. a.) i tri finala na Svjetskom prvesntvu u Dohi. Drugi važan moment je da smo dobili prvakinju Europe do 23 godine u bacanju diska Mariju Tolj. U 2019. smo dobili Filipa Mihaljevića na novoj razini, bio je deveti na svijetu, bacio kuglo du 21,84 što je državni rekord. Pokazao je da cijelu sezonu može bacati preko 21 metar. Nažalost, nismo mogli ove godine imati i drugog bacača kugle Stipu Žunića radi povreda... - kazao nam je Veštić.

Neki su aduti pomalo i zaspali?

- Treba vidjeti što se događa s Ivanom Horvatom, čovjek koji je imao finale SP-a u Pekingu 2015., a imao je puno povreda što se odrazilo na to da nije realizirao svoj potencijal. Imamo i Marina Bloudeka, prije dvije godine juniorski prvak Europe na 800 metara, u 2019. je “zaronio”, treba vidjeti gdje je. Nemamo puno prvaka Euroipe, treba paziti na njega. Sara Kolak se vratila i vjerujem da će biti još bolja.

Zanimljivo je bilo i uspješno Ekipno europsko prvenstvo u Varaždinu?

- Tim sam natjecanjem posebno zadovoljan. Dobili smo reprezentaciju, zajedništvo. Ta emocija, pristup, borba za nacionalni dres me posebno oduševila i doista moram stručnom stožeru, izborniku i svima koji su sudjelovali reći veliko hvala. Atmosfera, navijanje, druženje... To nemaš inače u pojedinačnom sportu kakva je atletika. Dobili smo širinu, zajedništvo, teško je to inače složiti, zato i jesmo bili uspješni što su prepoznala i javnost i gledatelji. Organizacija je bila odlična, smještaj vrhunski. Međunarodne obveze smo ispunili na pravi način. Odradili smo svoj “domaći rad”.

Gradili su se rezultati u 2019., ali i staze?

- Ono što ja posebno naglašavam i s razlogom je da se u 2019. posebno veliki iskorak dogodio u izgradnji atletske infrastrukture. Zahvaljujući lokalnim smoupravama i SDUŠ-u dogodilo se da se ove godine praktički ili napravilo ili se radi ili je u fazi pripreme 11 atletskih staza, rekonstrukcija Čakovca, Varaždina, Mladosti u Zagrebu, rade se Mrkopalj, Karlovac, Sisak, Kutina, Križevci, priprema se Petrinja.

- Napravljena je staza u Kninu zahvaljujući izravnoj potpori Vlade RH. A na što sam posebno ponosan je Vukovar gdje je na inicijativu Saveza napravljena staza za koju smo dobili i sredstva od Međunarodne atletske federacije (IAAF), a HAS je izvravno doprinio da se staza napravi za koju su senzibilitet pokazali i Međunarodni olimpijski odbor te IAAF s predsjednikom Sebastianom Coeom na čelu.

Kako ste “slomili” IAAF?

- Oni su mimo svojih kriterija odlučili pomoći Vukovaru jer za stazu ne daju novac ako već u državi imaš stazu. Ali su osjetili senzibilitet Vukovara i na tome sam im jako zahvalan. I sad u Vukovaru imamo modernu Mondo stazu. Nadam se da će djeca Vukovara i okolice profitirati. Ranije je staza u Makarskoj rekonstruirana, u Zadru, Đakovu. Danas smo u situaciji da je ostalo još šest županija koje nemaju barem jednu atletsku stazu.

Hoće li se i to promijeniti?

- Projekt ide dalje, stalno komuniciramo s lokalnim samopuravama i SDUŠ-om. Očekujem, znam neke sredine koje imaju dokumentaciju za nove staze, Zaboku, u Bjelovar, Općina Velika, Virovitičko-podravski župan agitira za Slatinu, u Gospiću sam pričao s gradonačelnikom Starčevićem. Nadam se da će se tamo kao u središtu Hrvatske dogoditi staza. Imaju infrastrukturu, teretanu, smještaj, to bi mogao biti centar za pripreme tijekom ljeta.

To je još pet županija, a šesta...?

- Ostaje Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija. Imaju svoje probleme, a nužno je da se i tamo napravi staza. Na Lapadu imaju 100 metara, treba nam cijeli krug. Staza je kao civilizacijska tekovina, kako imaš kazalište, tako trebaš i atletsku stazu. Imaju dvjestotinjak djece u školi, imaju potrebu...

Koliko staza košta?

- Ne treba biti megaloman. S milijun i 200 tisuća kuna može se napraviti staza. Uz potporu SDUŠ-a je lakše, a to je i prosta gradnja, ne treba ni građevinska dozvola. Cilj mi je da kroz dvije godine svaka županija ima stazu.

Što još želite napraviti?

- Hrvatska je zemljopisno takva da se moraju organizirati regionalni centri. Meni kao čovjeku iz Splita je poseban Park mladeži. Split kao atletska destinacija mora postati ne nacionalni, nego međunarodni centar.

Kako?

- Imamo vrhunsko bacalište. Treba nam povećanje sa šest na osam staza i treba nam jedan zatvoreni prostor. Idealno je napraviti zapadnu tribinu i kroz nju provući tunel za trčanje i skakanje.

Je li to izvedivo?

- Na iskustvima mnogih centara u Europi sam vidio da jest. U Ljubljani recimo postoji takav tunel koji je “pokriven” tribinom. I onda bismo imali zatvorenu atletsku priču, stazu, bacalište, teretane, a u gradu. Zgrada ima dozvolu za još dva kata. Da se napravi hotel bio bi pun cijelu godinu. Našao bi se ekonomski interes vrlo jednostavno. Želim da se to dogodi i kao dijete ASK-a i kao predsjednik HAS-a.

Kako bi onda funkcionirao Park mladeži?

- Često sam u kontaktu s ljudima iz atletskog svijeta koji žele doći, ali ne možemo ih dovesti jer nije zatvorena priča. A mogla bi biti vrlo lako. Priča je to za čitav grad. Kad imaš infrastrukturu, ljude koji dolaze sa strane, vrhunske atletičare, trenere, onda školuješ i svoje trenere. Djeca gledaju uživo svoje uzore. To nije priča za ovaj trenutak. Mi smo davno imali čarter iz Švedske, spusti jedne, vrati druge.

- Ljudi ne žele stalno ići na Tenerife i u Portugal, žele mijenjati lokacije. Ljudi koji su bili guštaju jer je Split pravi grad, normalno funkcioniraju ovdje, odrade trening, a imaju sve sadržaje grada. Ali nedostaje nam ta infrastruktura. U Makarskoj su rekonstruirali stazu, a u tri godine od dnevnog korištenja staze od strane stranaca će je isplatiti. A gdje je ostala potrošnja u gradu, hoteli...

Što sad nedostaje da Park mladeži krene prema tome?

- Nedostaje odluka u Banovini, u Gradu Splitu.

A novac?

- Kad je nešto nacionalni interes može se privući i sredstva izvan gradskog proračuna. Mi imamo spremno 80 posto infrastrukture. Nadogradimo je, pripremimo dokumentaciju i idemo dalje.