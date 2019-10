Joško Vlašić odgovorio na prozivke trenera Sandre Perković: Ako pišaš, ne radi to uz vjetar

Nakon što je Edis Elkasević, trener Sandre Perković, nakon bronce na Svjetskom prvenstvu u Dohi prozvao Hrvatski olimpijski odbor zato jer Blanki Vlašić financira dva trenera, a dvostrukoj olimpijskoj pobjednici u bacanju diska tek jednog, nije dugo trebalo čekati na odgovor Joška Vlašića - pišu Sportske novosti.

Otac i trener jedne od najvećih visašica svih vremena odgovorio je Elkaseviću u devet točaka...

1. Čestitke Sandri, njemu i stožeru za sjajnu broncu na Svjetskom prvenstvu u Dohi.

2. Čudno da se nakon bronce u svom nezadovoljstvu obrušio na Blanku i njene trenere, jer je ista situacija bila i kad je Sandra osvajala zlata, pa ga mi nismo “ometali”.

3. Čudno je i to što vrlo dobro zna što znači biti najbolji na svijetu i koliko je to u atletici teško; a Blanka na svjetskim prvenstvima ima četiri zlatne medalje (po dvije na otvorenom i u dvorani) te tri srebra (dva na otvorenom i jedno u dvorani), kao i jednu dvoransku broncu. Zar je to malo?

4. Blanki pripada titula najbolje atletičarke svijeta, dva puta najbolje Europljanke, te najbolje sportašice svijeta po izboru sportskih novinara, što u ženskoj konkurenciji nitko kod nas još nije dosegnuo.

5. Blanka ima najvrijedniji atletski rezultat u Hrvatskoj; 208 cm i samo 1 cm od svjetskoga rekorda.

6. Kada govorimo o trenerima, razlika između Bojana Marinovića i mene i njega je u tome što smo mi s Blankom od samog početka, a on je Sandru preuzeo kad je ona već bila najbolja. Želim mu da u godinama koje dolaze nekoga momka u bacanju kugle od 13 m dovede do 23 m.

7. U atletskim krugovima normalna je situacija da trener ulazi u postotak nagrada s natjecanja svoga pulena i na taj način sudjeluje i u dobrim ishodima zajedničkog rada. Ukoliko je takav odnos uspostavljen u njegovom slučaju, onda njegov novac nije problem. Ako to nije slučaj, onda treba pokucati na obližnja vrata.

8. Ima mnogo dobrih narodnih poslovica koje bi moglo opisati ovaj slučaj. Padne mi jedna kineska: Ako pišaš, ne radi to uz vjetar.

9. Čestitka Sandri, njemu i stožeru na sjajnoj bronci na Svjetskom prvenstvu u Dohi.