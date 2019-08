Šok u atletskom svijetu! Ruska sprinterica iznenada preminula tijekom treninga

Зимний сезон , ты был ужасен 💀спасибо , что закончился #trackandfield#зимнийсезон#бег#ярославль2019#главноечтобномернеотвалился#спорт#соревнования #sportgirl

A post shared by @ ri_pl on Mar 24, 2019 at 5:11am PDT