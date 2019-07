Bliži li se kraj karijere jedne od najvećih hrvatskih sportašica: Samo da može skakati bez boli, i onda ima dovoljno resursa da opet bude na vrhu

Početak godine nudio je puno više optimizma. Nakon silnih muka, pretrpljene boli i brojnih sumnji činilo se da je Blanka Vlašić napokon pronašla izlaz iz nesretnog labirinta u koji je zalutala. Od 2011. godine vodi stalnu borbu s ozljedama i praktički nijednu sezonu nije skakala zdrava. Imala je najprije operaciju lijeve noge, potom i desne, i njezine su pojave na velikim natjecanjima postale prava rijetkost. Propustila je Olimpijske igre u Londonu, pa Svjetsko prvenstvo u Moskvi, europska prvenstva u Zürichu i Amsterdamu, a nakon Igara u Rio de Janeiru, gdje je posljednji put skakala, nije je bilo na SP-u u Londonu te na lanjskom EP-u u Berlinu, pišu Sportske novosti

Neće je biti ni na ovogodišnjem SP-u u Dohi krajem rujna i početkom listopada, iako je u intervjuu za Sportske novosti u siječnju izjavila kako ponovno uživa u svakom treningu i kako joj je cilj skakati na svjetskoj smotri. I njezin otac i trener Joško bio je tada optimističan, rekao je da je Blanka puno bolje, ali problemi su se opet vratili i udaljili je od toliko željenog povratka atletici. No, Blanka je i dalje uporna, nema namjeru odustati i sve je svoje misli i napore usmjerila prema Olimpijskim igrama u Tokiju sljedeće godine.

Iako bi u tom slučaju prošle gotovo četiri godine od njezina posljednjeg natjecanja i olimpijske bronce u Riju.

- Morali smo se opet malo pregrupirati, pokušati tu ozljedu shvatiti na jedan drugi način. Jednostavno smo osuđeni da pokušamo napraviti sve da Blanka nastupi na Olimpijskim igrama, na to smo sada usmjereni. Dogodine u ovo doba sve će se znati. Čak i ranije, za deset mjeseci ćemo praktički znati ide li Blanka na Olimpijske igre da uzme medalje i možda nastavi još neko vrijeme ili vjerojatno prekida karijeru. Blanka si želi dati šansu i u to ulažemo sve sile - ističe Joško Vlašić.

Četverostruka svjetska prvakinja u skoku u vis (po dvaput na otvorenom i u dvorani) posljednjih je godina obilazila niz uglednih stručnjaka diljem svijeta, a prije nekoliko je mjeseci pomoć potražila i u Americi. Činilo se tada da stvari idu nabolje, ali...

- Neke stvari u liječenju za koje smo se nadali da bi mogle biti dobre nisu se pokazale takvima, ali to je takav put. Na prvu je izgledalo da je to to, ali ipak nije bilo tako. Situacija je takva kakva jest, moramo je prihvatiti i svaki dan dajemo sve od sebe da Blanka bude bolje.

Uspije li se Splićanka dogodine vratiti, od njezina će posljednjeg natjecanja proći gotovo četiri godine. Kad tome dodamo da će u studenome proslaviti 36. rođendan, logičnim se nameće pitanje je li u takvoj situaciji povratak na visoku razinu uopće moguć.

- Blanka ima silno iskustvo. Isto tako, njezino je tijelo zaista u dobrom stanju, osim tog jednog segmenta koji je takav kakav jest. Jasno da je teško prognozirati, ali idemo prvo riješiti taj problem. Bilo je u povijesti sportaša koji su se vraćali i napravili dobre rezultate. Pa, i ona je sama to već nekoliko puta napravila. I 2005. nakon operacije štitnjače, i nakon što je 2012. operirala prvu nogu, pa se vratila sa svjetskim srebrom u Pekingu 2015. Pa opet kasnije kad je operirala i drugu nogu i nije se uspjela oporaviti, ali je i takva neoporavljena osvojila broncu u Riju.

Znamo kako do vrha

Joško Vlašić cijelo vrijeme ponavlja jedno...

- Blanki je potrebno samo zdravlje, samo da može skakati bez boli, i onda ima dovoljno resursa da opet bude na vrhu. Nije problem boriti se za medalju, ona sama i svi mi oko nje znamo kako se to radi. Samo nam treba zdravlje.

Blanka cijelo vrijeme trenira, dakako onoliko koliko joj Ahilova tetiva dopušta.

- Neke stvari morali smo promijeniti, modificirati, s druge smo strane sagledali situaciju i krenuli drugačijim putem. I, eto, nadamo se da će to biti dobar put - optimistično je zaključio Joško.