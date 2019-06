Sportsko čudo iz Srbije završilo u Splitu; Veštić: Ona je strašna!

Velika nada atletskog sporta, petnaestogodišnja bacačica koplja Adriana Vilagoš iz Sente je stigla u splitski ASK. Neki će je nazvati ‘čudo od djeteta’, ali predsjednik ASK-a Ivan Veštić reći će da u atletici postoje samo talenti.

Ako prihvatimo Ivanovu izjavu, onda je Vilagoš talent bez premca jer kad kao amater srušiš svjetski rekord u bacanju koplja, a vježbao si s metlom, onda je to čisti talent. Ne, nije pogreška, Adriana je doista vježbala s drškom od metle jer se atletikom ni u snu nije htjela baviti.

- To je bilo sasvim slučajno. Ona je od malena igrala rukomet, ali već na početku vidjeli smo da ima brze pokrete rukama te jači udarac s obzirom na ostale djevojčice. Profesor tjelesnog prijavio ju je na kvalifikacije za sportsku olimpijadu Vojvodine i tamo se prvi put susrela s vortexom. Nismo ništa ni znali o tome, gledali smo na internetu kako se baca i koja su pravila – prepričava majka Đerđi, inače nekadašnja rukometašica. Općina kupila koplje A ona je na tom natjecanju ostvarila prvo mjesto.

Prvi put, pa drugi, treći... Nakon toga Adriana je nastavila s atletskim natjecanjima u kojima je skidala sve moguće rekorde. A tada je još uvijek nastupala kao amaterka!

- Kako je brzo ‘prerasla’ vortex, prebacila se na koplje. U početku je vježbala na praznom prostoru pored naše kuće dugom 30 metara, a za vježbu je koristila metlu. Ali vrlo brzo, već nakon mjesec dana, prostor je bio premalen za ono što je ona postizala – kaže Đerđi koja je završila za atletskog trenera kako bi pomogla trenirati svoju kćer. Vijest o Adrianinom talentu brzo se proširila u njenom rodnom gradiću Malom Iđošu u Vojvodini. Oni su joj preko općine konačno nabavili pravo koplje, a nakon nekog vremena uredili su stazu na nogometnom terenu jer su sva druga mjesta bila premala i neadekvatna za njene mogućnosti.

- Adriana je u to vrijeme još uvijek trenirala rukomet. Došli smo do trenutka kad se morala odlučiti za nešto, pa se koncentrirala na atletiku. Rukomet još uvijek trenira, no samo rekreativno – tvrdi njena majka. Prošle godine na zimskim susretima u Srijemskoj Mitrovici ostvarila je hitac od 58.88 metara, čime je za pet metara nadmašila Grkinju Elinu Tzengo. Usputno rečeno – Adriana je od svih natjecateljica bila mlađa od dvije do četiri godine!

Prije mjesec dana na Svjetskom školskom prvenstvu u atletici u Splitu koplje težine 500 grama bacila je 62.79 metra te tim rezultatom uvjerljivo osvojila zlatnu medalju. Split joj očito odgovara jer je u travnju ove godine izbacila koplje na 64.73 metra, čime je po tko zna koji put postavila svjetski rekord u pionirskoj kategoriji. Ni Sara nije tako bacala Još jednom usputno rečeno – u kategoriji seniorki svjetski rekord s kopljem težine 600 grama je 72,28 metara, dok je naša Sara Kolak osvojila olimpijsko zlato s daljinom od 66.18 metara.

- Dat ćemo sve od sebe da ova suradnja bude na obostrano zadovoljstvo, a naročito za našu Adrianu. Pružit ćemo joj dobre uvjete i nastojat joj pomoći da svoj talent razvije do kraja. Riječ je o nevjerojatno talentiranoj osobi koja već sada postiže vrhunske rezultate. Sve nas ovo podsjeća na ono što se dogodilo prije 29 godine, a dobro znamo što je to bilo – kaže Veštić aludirajući na Blanku Vlašić.

Adriana tako stiže u Split, kolijevku hrvatskog sporta. Ne možemo a da ne istaknemo jednu ‘slučajnost’. Godine 1979. Split je bio domaćin Mediteranskih igara. Najbolji sportaši mediterana okupili su se na jednom mjestu, a sve ih je objedinila jedna maskota – sredozemna medvjedica imenom Adriana.