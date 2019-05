Perković šokirala izjavom: trener joj dobio izdašnu ponudu iz inozemstva, ona najavila da bi mogla za njim

Najbolja hrvatska sportašica Sandra Perković u petak je otkrila da je njezin trener Edis Elkasević dobio odličnu financijsku ponudu za rad u inozemstvu, koju je spreman prihvatiti, te bi se moglo dogoditi da u sljedeću, olimpijsku godinu najbolja svjetska bacačica diska uđe bez trenera, jer Perković smatra kako nema stručnjaka koji bi Elkasevića mogao zamijeniti.

"Edis Elkasević je dobio veliku ponudu iz inozemstva, tako da postoji mogućnost da 2020. on neće biti moj trener. U ovih par mjeseci moramo vidjeti kako i što možemo realizirati, što će biti s nastavkom naše karijere, jer zbog financijskih sredstava koja on prima u Hrvatskoj, čovjek je odlučio, a ja ga za to ne krivim, potražiti svoju sudbinu negdje drugdje.

U dogovoru sa sponzorima i mojim drugim timom pokušavamo ostaviti Edisa u Hrvatskoj", izjavila je Sandra Perković tijekom konferencije za medije održanoj u petak u Zagrebu i sazvanoj povodom njezinog premijernog nastupa ove sezone u Dijamantnoj ligi, koji će imati u četvrtak, 30. svibnja, u Stockholmu.

Na pitanje može li netko zamijenti Elkasevića, Perković je kratko i jasno odgovorila:

"Nitko."

Perković je najavila mogućnost da i sama ode za Elkasevićem.

"Moj je cijeli svijet okrenut Olimpijskim igrama u Tokiju i postoji velika mogućnost da bih ja mogla otići za njim, a to onda ne bi bilo dobro niti za njega, niti za mene, niti za cijelu Republiku Hrvatsku."

Perković nije željela još otkriti iz koje je države stigla ponuda za trenera s kojim surađuje još od 2012. godine.

"Ako se ne realizira ono što planiramo u sljedećih nekoliko mjeseci, bit ćete obaviješteni o tome."

Prema pravilima Međunarodne atletske federacije (IAAF) treneri nemaju nacionalna ograničenja po pitanju angažmana u drugim državama, dok natjecatelji za promjenu državljanstva moraju čekati četiri godine kako bi mogli nastupiti pod zastavom druge države.

Sandra Perković je naglasila kako već godinama ukazuje na na probleme po pitanju financijskih i drugih uvjeta u kojima ona i njezina ekipa rade te da su poboljšanja nedostatna i prespora.