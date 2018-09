Spektakl na Hanžeku: oduševile Perković i Ivančević

Neuspjeh u Bruxellesu razljutio je Sandru Perković. U finalu Dijamantne lige doživjela je poraz poslije 13 mjeseci i 15 uzastopnih pobjeda. No, nikada Sandra Perković nije izgubila dva natjecanja zaredom.

Olimpijska pobjednica, svjetska i europska prvakinja u bacanju diska ''na svom je mitingu'', u Zagrebu, konkurenciji uzvratila udarac. Samo četiri dana nakon Bruxellesa, gdje je bila treća, iza Kubanke Yaime Perez i Brazilke Andresse de Morais, Sandra je s hicem 67,60 metara uvjerljivo osvojila prvo mjesto (s ovim bi rezultatom osvojila i miting u Bruxellesu).

- Krug je bio klizav, uvjeti su bili loši, pa disk nije išao preko 70 metara. Konkurencija? Sada se pitam – Sandra, tko je tebe u Bruxellesu pobijedio? Nažalost, tamo me viroza spriječila. No, sretna sam, jer nakon jednog lošijeg dana ipak sam se vratila na pobjedničko mjesto – razdragano je konstatirala Sandra.

Fokus zanimanja atletskih gurmana bio je usmjeren na žensku utrku – 100 metara prepone. U izravnom dvoboju olimpijske pobjednice Amerikanke Brianne McNeal i najbrže Europljanke, Bjeloruskinje Elvire Herman, pobijedila je druga Amerikanka – Sharika Nelvis. S 12.65 sekundi! U brzoj i iznimno izjedačenoj utrci hrvatska je prvakinja Andrea Ivančević prošla kroz cilj – četvrta. U vremenu novog nacionalnog rekorda: 12.85!

- Presretna sam zbog činjenice što sam hrvatski rekord istrčala ovdje, pred svojom publikom. Bila sam jako frustrirana nakon Europskog prvenstva u Berlinu (ispala je u polufinalu s 13.13 – op.a.) iako sam bila u odličnoj formi. To je potvrdila i ova utrka – emotivno, sa suzama u očima, Ivančević je popratila zagrebačku utrku.

Disciplina – skok s motkom, najavljivana je kao jedan od šlagera prohladne zagrebačke večeri. Naime, na zaletištu su bili olimpijski pobjednik Brazilac Thiago Braz, pa svjetski prvak (iz 2015.) Kanađanin Shawnacy Barber te europski doprvak, Rus Timur Morgunov. No, natjecanje se pretvorilo u – one man show. Morgunov je bio dominatan. Pratio ga je tek Sondre Guttormsen do visine – 5.71. A onda je i 19-godišnji Norvežanin ''bacio motku''... Zbog ozljede hrvatski se prvak Ivan Horvat nije pojavio u natjecanju.

Na 100 metara za žene uvjerljivo je pobijedila najbolja afrička sprinterica, Marie-Josee Ta Lou iz Obale Bjelokosti. Niti u muškoj konkurenciji na 100 metara nije bilo iznenađenja. Iako s ''teretom Isusovih godina'', 33-godišnji Amerikanac Michael Rodgers potukao je konkurenciju. Doduše, on je i došao u Zagreb s najboljim vremenom (9.89 – četvrti je rezultat ove godine). Na tartanu Mladosti nije se međutim uspio spustiti ispod 10 sekundi (10.08).

Memorijalna utrka na 110 metara – prepone (koja se održava u čast Borisa Hanžekovića) pripala je Kubancu sa španjolskom putovnicom, Orlandu Ortegi. Iskoristio je izočnost trostrukog pobjednika zagrebačkog mitinga, Rusa Sergeja Šubenkova i trijumfirao s rezultatom 13.39. Ortegi je ovo druga pobjeda u Zagrebu, a specijalnu nagradu, u ime obitelji, predala mu je Ana Hanžeković.

"Vrlo sam sretan zbog pobjede u svojoj zadnjoj utrci sezone. Volim ovu stazu i sigurno ću doći i dogodine", rekao je aktualni olimpijski doprvak i osvajač brončane medalje s ovogodišnjeg Europskog prvenstva.

"Nakon što sam veći dio prošle sezone propustio zbog ozljede, ove sam sezone jako zadovoljan svojim rezultatima. Osvojio sam medalju. Sljedeće ću sezone pokušati to ponoviti", dodao je Ortega.

Rezultati međunarodnog IAAF atletskog mitinga Memorijal Borisa Hanžekovića:

ATLETIČARI -

800 m:

1. Nijel Amos (BOC) 1:44,08 - rekord mitinga

2. Marcin Lewandowski (POLJ) 1:44,43

3. Jonathan Kitilit (KEN) 1:44,50

4. Cornelius Tuwei (KEN) 1:44,66

5. Mostafa Smaili (MAR) 1:44,90

10. Marino Bloudek (HRV) 1:52,58

disk:

1. Fedrick Dacres (JAM) 68,17 m - rekord mitinga

2. Lukas Weisshaidinger (AUT) 64,50

3. Mason Finley (SAD) 64,21

4. Traves Smikle (JAM) 63,75

5. Robert Urbanek (POLJ) 63,13

8. Filip Mihaljević (HRV) 60,04

9. Roland Varga (HRV) 59,06

motka:

1. Timur Morgunov (RUS) 5,76 m - rekord mitinga

2. Sondre Guttormsen (NOR) 5,56

3. Melker Svard Jakobsson (ŠVE) 5,36

4. Charlie Myers (VB) 5,26

5. Shawnacy Barber (KAN) 5,26

Ivan Horvat (HRV) nije nastupio



110 m prepone:

1. Orlando Ortega (ŠPA) 13,39

2. Devon Allen (SAD) 13,50

3. Freddie Crittenden (SAD) 13,52

4. Vladimir Vukičević (NOR) 13,67

5. David King (VB) 13,74

6. Pascal Martinot-Lagarde (FRA) 13,76

7. Koen Smet (NIZ) 13,85

8. Shane Brathwaite (BAR) 13,88

100 m:

1. Michael Rodgers (SAD) 10,08

2. Tyquendo Tracey (JAM) 10,18

3. Aaron Brown (KAN) 10,24

4. Isiah Young (SAD) 10,25

5. Kyle Greaux (TTO) 10,33



ATLETIČARKE -

400 m prepone:

1. Ana Jaroščuk-Rižikova (UKR) 55,89

2. Viktorija Tkačuk (UKR) 56,24

3. Meghan Beesley (VB) 56,43

4. Line Kloster (NOR) 57,15

5. Wenda Nel Theron (JAR) 57,29

7. Ida Šimunčić (HRV) 1:00,38

3.000 m:

1. Lilian Kasait Rengeruk (KEN) 8:33,37 - rekord mitinga

2. Norah Jeruto (KEN) 8:33,61

3. Gudaf Tsegay (ETI) 8:33,78

4. Kalkidan Gezahegne (BRN) 8:34,65

5. Susan Krumins (NIZ) 8:37,21

100 m:

1. Marie-Josée Ta Lou (Obala Bjelokosti) 11,05

2. Michelle-Lee Ahye (TTO) 11,28

3. Daryll Neita (VB) 11,33

4. Kerron Stewart (JAM) 11,43

5. Crystal Emmanuel (KAN) 11,46

8. Lucija Pokos (HRV) 12,14

400 m:

1. Salwa Eid Naser (BRN) 50,54

2. Ann Stephenie McPherson (JAM) 51,20

3. Lisanne de Witte (Niz) 52,30

4. Anyika Onuora (VB) 52,33

5. Justyna Święty-Ersetic (POLJ) 52,61

8. Kristina Dudek (HRV) 56,34

100 m prepone:

1. Sharika Nelvis (SAD) 12,65

2. Brianna McNeal (SAD) 12,66

3. Christina Manning (SAD) 12,79

4. Andrea Ivančević (HRV) 12,85 - hrvatski rekord

5. Cindy Roleder (Nje) 12,99

6. Elvira Herman (BLR) 13,10

7. Dawn Harper-Nelson (SAD) 13,25

8. Ivana Lončarek (HRV) 13,28

Disk:

1. Sandra Perković (HRV) 67,60 m

2. Yaimé Perez (KUB) 64,78

3. Valarie Allman (SAD) 61,38

4. Andressa de Morais (BRA) 60,75

5. Nadine Mueller (NJE) 60,08

6. Dragana Tomašević (SRB) 58,23

7. Marija Tolj (HRV) 57,18

8. Veronika Domjan (SLO) 53,32