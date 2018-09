Ryan Crouser pomeo konkurenciju, Žunić osmi

Nekoliko stotina ljudi okupilo se u ponedjeljak navečer pored Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Obični namjernici, ali i ljubitelji atletike – došli su na svoje. Imali su nesvakidašnju priliku gledati ''creme de la creme'' među bacačima kugle.

Prema očekivanjima, glavni ''fajt'' vodio se između aktualnog svjetskog prvaka, Novozelanđanina Tomasa Walsha i olimpijskog pobjednika, Amerikanca Ryana Crousera. Oni su najjači i dugogodišnji aduti Memorijala Ivana Ivančića. Od pet izdanja kuglačkog turnira, Walsh je osvojio tri, dočim je Amerikanac u ponedjeljak uzeo drugi! Usput, Crouser drži i rekord natjecanja: 2016. bacio je kuglu 22,28 metara!

Dan uoči natjecanja, na press-konferenciji, Crouser je najavljivao hice iznad 23 metra (svjetski rekord Randya Barnesa iznosi 23,12). No, čini se da atmosferske prilike nisu bile pogodne za ekstremna bacanja (vrijeme je bilo prehladno). Tek u četvrtoj seriji zabilježen je prvi (i jedini) hitac preko 22 metra. Učinio je to Crouser, s devet centimetara dalje od 22 metra. Naposljetku se pokazalo da je to i najbolji rezultat ovogodišnjeg Memorijala.

Walsh je u posljednjoj, šestoj seriji imao najbolji izbačaj, ali dostatno tek za 21,78 metara, odnosno drugo mjesto. Tako mu je Crouser uzvratio za poraz u Zürichu, u finalu Dijamantne lige, kada je Novozelanđanin bacio kuglu 22,60.

Treći je Nijemac David Storl s 21,46 metara. Hrvatski prvak Stipe Žunić bacio je točno 20 metara i završio – na osmom mjestu.

- Ovo je vrh kuglačkih natjecanja. Mojih 20 metara nije malo. Moram biti zadovoljan. Nakon duge i najteže sezone u karijeri, ovo je moj maksimium. Objektivno, svi ovi momci ispred mene, ovoga su trenutka i bolji – konstatirao je Žunić.

Inače, Memorijalu Ivana Ivančića prethodilo je nadmetanje u bacanju kugle – poznatih osoba. U muškoj je konkurenciji pobijedio Nikša Prkačin, a u ženskoj Klaudija Bubalo. Ipak su spomenuti još donedavno bacali košarkašku, odnosno rukometnu loptu.

Osim njih još su nastupili Marija Anzulović, Igor Boraska, Dudo Šimenc, Indira Vladić, Nino Raspudić, Ante Cash, Vlatko Štampar...

Memorijal je imao i humanitarni karakter, kroz akciju ''Daruj i obraduj'', a u suradnji s Hrvatskim Caritasom.