'Glas čuvam pancetom, kapulom i crnim vinom!': Duško Ćurlić nam je otkrio neočekivane detalje iz života i karijere, ljubavi prema Ražnju i važne recepte

Gotovo da nema tog velikog showa državne televizije koji može proći bez simpatičnog voditelja Duška Ćurlića, bilo da je pred kamerama ili da, primjerice, u spikerskoj kabini komentira Eurosong.

Vječito nasmijan, ugodna glasa i u društvu zgodnih kolegica, Duško je omiljeno televizijsko lice svim generacijama, i tako već godinama.

Trenutno ga svake subote gledamo u glazbenom showu "A-strana", a gledatelji će se upravo uz ovu popularnu emisiju veseliti i ispijati šampanjac na Silvestrovo. Što Duško radi kad se ugase kamere, zašto toliko voli Dalmaciju, kakav je suprug i tata, te još puno toga, ovaj nesuđeni glumac otkrio nam je u iskrenom razgovoru.



Već ste 25 godina dio HRT-a, možemo slobodno kazati da ste zaštitno lice državne televizije i radija. Kako je započeo vaš televizijski put? Tko vas je prvi zamijetio?

– Zamijetila me je audicija devedesetih godina, točnije 1993. Odlučio sam se legalnim putem pokušati izboriti za svoje mjesto, a gdje ćeš bolje nego na audiciji. Prošao sam nakon šest mjeseci testiranja i razgovora i od onda pomalo...

Jednom ste kazali kako svoj uspjeh dugujete vrsnim spikericama HRT-a koje su s vama radile na samim počecima. Što ste sve od njih naučili?

– Apsolutno dugujem. Nema škole za nas voditelje, ni radijske ni televizijske, a vidite da danas mnogi misle da je dovoljno zavladati društvenim mrežama pa si "zvijezda".

Ne ide to tako, barem ja tako mislim. Imao sam sreću učiti od Jasmine Nikić, Helge Vlahović, Ksenije Urličić, Vesne Spinčić-Prelog. Velike dame koje bi ti pokazale put kad bi "zastranio". Na posao mislim, ha-ha...

TV partnerice

Je li vas ikad znala ponijeti slava?

– Iskreno, i je, tamo negdje na počecima. Počneš vjerovati da si ti samo onaj lik s ekrana, ups! Lik s velikim slovom, da si drugačiji, bolji, ljepši, pametniji, mršaviji nego što stvarno jesi. Eeee… Onda slijedi pad, tresak o beton, i onda ili naučiš ili ne da je ovo samo posao s dobrim i lošim danima i da moraš poštovati i gledatelje, ali i sebe.

Da ne glumiš "zvjezdicu", nego da imaš još puno učiti i prije svega biti zahvalan za svoju šansu da radiš ono što voliš.

Mnoge generacije još uvijek vas pamte po emisiji "Pravo vrijeme" koju ste vodili zajedno sa Suzanom Pardačer. Kakve vas sve uspomene vežu uz tu emisiju?

– Bilo je to lijepo vrijeme prije više od 20 godina, guštali smo u glazbi, vrtjeli nove spotove, imali svirke uživo u svakoj emisiji, a i ispunjavali želje. Suzana i ja učili smo što to znači posao uživo i imali smo sjajnu ekipu. Šteta da danas nema više takvih poligona za mlade snage.

S kojom ste televizijskom partnericom imali najbolju kemiju?

– Eto ti na pitanja! Pa je l' vi znate što je diplomacija? Radio sam s predivnim damama i vrhunskim profesionalkama, od Suzane Pardačer, Daniele Trbović, Karmele Vukov-Colić, Mirne Maras, Jelene Pajić, Uršule Tolj, Ive Šulentić, Bojane Gregorić-Vejzović, Barbare Kolar...

I još s mnogim drugim divnim glumicama, novinarkama i kolegicama. Svaka od njih je posebna, a naravno da su ljudi uvijek nekako povezivali Barbaru i mene, zbog mnogih uspješnih i gledanih emisija koje smo zajedno vodili.

Na proljeće se vraća show "Zvijezde pjevaju". Hoćemo li opet vas i nju gledati u voditeljskoj ulozi?

– Iako je odluka uvijek na urednicima, naravno, iskreno bih to volio. Vodili smo skupa osam sezona "Plesa", osam sezona "Pjevanja", dvije sezone "Zborova", mnoge humanitarke. Barbara je zaista posebna i osoba i voditeljica.

Veliki uspjeh postigao je subotnji show "A-strana", čija se treća sezona upravo emitira. Što ste nam sve pripremili za božićno i novogodišnje izdanje?

– Drago mi je da sam od početka dio tima "A-strane", emisije koja je zaista sjajno prihvaćena i kod publike i kod kritike, zbog njezine jednostavnosti, opuštenosti, spoja generacija i vrhunske glazbe i produkcije. Imamo predbožićnu emisiju 22. prosinca, lijepu, opuštenu uz Simfonijski orkestar HRT-a i naš bend, te mnogo zanimljivih pjevačkih kombinacija. Na Staru godinu smo skupa od 21 do 23.15 s puno dobre glazbe, raznih gostiju, onako za svakoga ponešto, ali s puno veselja, i odsvirano i otpjevano uživo.



Pred kamerama ste vječito nasmijani i dobrog raspoloženja. Odakle dolazi taj optimizam?

– Nisu mi baš uvijek dani nasmijani i bezbrižni, kao ni bilo kome drugome. Ali iskreno, dogodi mi se neki klik kad se kamere upale, kad krenu sva ta svjetla, glazba. Stavim probleme sa strane i ono manje dobro, i nekako uplovim u taj svijet onako od srca. Nekad kad dođu teški dani, pokušavam dati sve od sebe. Gledatelje moraš poštovati, ovdje smo jedni zbog drugih.



Jedan od vaših najvećih aduta ugodan je glas. Pazite li na njega zbog posla?

– Naravno da pazim. Najbolji recept dala mi je pokojna primadona Ljiljana Molnar-Talajić. Rekla je: "Sinko, uzmeš kruha i pancete i narežeš na kockice, onda glavicu luka iskrižaš onako deblje, pa još pola litre crvenog vina, dobro se najedeš, zaliješ i od srca zapjevaš…" E, to je recept za čuvanje glasa. Još kad si s dobrim ljudima...

Koji vam je trenutak bio najteži u karijeri?

– Kad sam znao da sam spreman i da mogu, a nisam imao priliku to pokazati. Frustrirajuće je i jako je teško to prihvatiti, ali kao i svaka nevolja, i to te nečemu nauči. Istina je da je talent samo 10 posto. Rad je onaj najveći dio, ali tu je i ona mrva sreće da te netko prepozna i da ti priliku. Na tebi je da pokažeš jesi li je zaslužio.

Unatoč vašem zvjezdanom statusu, nikad se niste stalno zaposlili na HRT-u. Je li teško biti vječiti honorarac?

– Molim vas bez ovog "zvjezdanog", da se ne izgubim među zvijezdama. Volio bih se zaposliti i definirati svoj status. Nakon 25 godina mislim da još imam što dati i ispred i iza kamere. Vjerujte, status slobodnjaka nije nimalo jednostavna stvar, koliko god na van izgledalo idilično. Nadam se da ću to uskoro riješiti.

Po čemu najviše pamtite svoje odrastanje u Zagrebu?

– Čini se da smo bezbrižnije odrastali, opuštenije, više smo bili po igralištima i opet smo sve nekako stigli. Pamtim i po divnim počecima u kazalištu ZKM-u, srednjoj u Križanićevoj, pa onda faks. Gledam danas naše kćeri i ponekad mi je žao koliko je sve ubrzano, koliko površno, kako je sustav vrijednosti mutan. Volio bih baš zbog tih novih generacija da tehnološki razvoj nije jedino mjerilo razvoja. Uh, ovo je ozbiljna tema.

Već trinaest godina svakog srpnja vodite Splitski festival. Jeste li ikad razmišljali o tome da se preselite u Dalmaciju?

– Volim i poštujem Dalmaciju, uvijek me iznova osvoji i napuni baterije, imam ondje nekoliko dobrih prijatelja i puno poznanika. Imam i svoj komadić raja tamo kod Rogoznice. Ne znam, možda se jednom, kad stvari dođu na svoje mjesto, i preselim barem pola godine. A pola godine budem u Zagrebu. Volio bih to.

A što se festivala tiče, velika je čast biti domaćin toliko godina. Jedna od meni najdražih nagrada je Galeb, koju sam dobio za 10 godina vođenja.



Nije tajna da ste veliki obožavatelj Olivera Dragojevića. Znali ste se čuti nakon što bi se ugasile kamere. Kako su izgledali vaši razgovori?

– Nismo se baš često čuli, ali svaki put to bi meni bio praznik. Znate, on je čovjek koji mi je među prvima pružio ruku na mojim počecima, od njega sam učio kako ostati čovjek i kad se svjetla ugase, kako biti jednostavan i svoj, kako poštovati ljude s kojima radiš, kako smijeh uvijek izlazi iz lošega. I još puno, puno toga. Imao sam sreću i mnogo puta biti u njegovu društvu i svirkama iz gušta kad se kamere ugase ili završi kakvo događanje.

Jako ga cijenim i možda mi je najteži trenutak u karijeri bio kad sam vodio emisiju navečer četiri sata uživo one nedjelje kad je otišao. Tada sam za HRT komentirao onaj veličanstveni ispraćaj s Rive. Bila mi je čast i bila mi je neizmjerna tuga. Fali, baš fali…

Idete li i vi, poput njega, nekad u ribe?

– Ma slab sam vam ja u tome. Smiju mi se tamo na moru kad glumim nekog velikog ribara... Ako što i ulovim, to je tako tužno i malo da odmah vratim u more da se ne sramotim po selu.

Dobro je, smiri se

Što radite kad ne radite?

– Trudim se ne razgovarati o poslu, biti s ljudima s kojima je gušt čak i šutjeti, odigrati tenis, malo kartati, čitati. Volim knjige baš jako, uzmu me i odvedu negdje daleko.

U siječnju ste navršili 50 godina. Je li bilo prigodne fešte?

– Ma iznenadile su me godine pa se nisam najbolje organizirao, a možda ih i ignoriram. Volim feštati i opustiti se, a 50 je bio dobar povod za to.

Osjetite li ponekad krizu srednjih godina?

– Ima jedno tri sata da je nisam osjetio. Kao i svatko, nekad mislim da je to samo broj na papiru, a nekad da treba činiti čuda pa nekako zadržati kazaljke. Srećom, na vrijeme stanem i kažem sebi u ogledalo: Dobro je, smiri se, još je dobro.

Svojedobno ste operirali glasnice i žuč. Kako vas zdravlje trenutno služi?

– Za sada okej. Trudim se paziti na zdravlje, malo više ići na zrak i malo više aktivnosti. Smanjio sam i ove grozne cigarete, a kad ih se riješim, mislim da ću tri dana slaviti taj prekid.

U skladnom ste braku i uz vas se nikad nisu vezivali skandali. Je li bilo teško sačuvati privatni život od poslovnog?



– Svi koji su u braku znaju što je to i da nema recepta niti pravila, ima samo boljih i malo manje boljih dana i vremena. Recept svatko sam traži, ali ljubavi i razumijevanja mora biti. Nikada svoj privatni život nisam živio javno niti to želim. Ja jesam javna osoba, ali postoje stvari koje jednostavno ljubomorno čuvam i ne želim da budu javno dobro.



Uz suprugu Adelu, profesoricu, vaše najvjernije gledateljice su 20-godišnja kći Karla i 15-godišnja Ela. Kako biste se opisali kao tata?



– Uh, trudim se biti uz njih u njihovu odrastanju koliko mogu. Nekad sam kao strogi tata, a onda me one pogledaju onim svojim očima i sav moj autoritet rasprši se kao one kapljice od vala. Super su cure i lijepo ih je gledati kako rastu. Želimo im samo da budu zdrave i sretne i da nađu svoj put. Zato smo tu.



Pokazuju li i one zanimanje za medije?



– Idu i na glumu i jezike i debatna društva. Traže svoj put. Za sada nema nekih ozbiljnijih naznaka da ih mediji previše zanimaju. Psssssst, sad ja tiho šapnem i kažem – na sreću.



Kako izgleda Božić u obitelji Ćurlić?



– Veselo, toplo, uz naše najbliže i uz sjećanje na one koji više nisu s nama.



Što biste poželjeli u 2019.?



– Svima zdravlja, mira, ljubavi i mrvu sreće. Ne ide bez toga. Sretno svima!