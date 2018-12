Matko Jelavić komentirao rasprodane koncerte Saše Matića u zagrebačkoj areni: Žao mi je moje Hrvatske!

Na koncerte megapopularnog Saše Matića reagorao je splitski pjevač Matko Jelavić. Njegovu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti:



-Saša Matić u Areni Zagreb, dva puta pred 27 000 posjetitelja ukupno. Da je slučajno Saša Matić radio svoju glazbu u Hrvatskoj, njegove pjesme bi bile marginalizirane, cenzurirane i uništene. Hrvatska to brani svojoj publici. Pa se onda ta ista publika koja obožava "laku" glazbu snalazi i traži. Bilo otkuda iz svijeta, a ponajprije iz okolnih država gdje razumije tekst.

Tu nema politike!Ljudi znaju što hoće slušati. Hoće i moju Majko stara na tim koncertima, itekako! Žao mi je moje Hrvatske! Žao mi je što je lakovjerno uništila vlastitu temeljnu - zabavnu glazbu. Sad smo ovisni o uvoznim notama - napisao je splitski pjevač, ipak napomenuvši: "ja se ne borim protiv nikoga, ja se borim za hrvatsku glazbu".

Negovi fejs prijatelji su komentirali:

- "Ove god sam nakon dužeg vremena došla u Hrvatsku. Ražalostilo me da na radiju, restoranima i kafićima sam često čula tuđu muziku. Kraj toliko hrvatske predivne narodne i zabavne...."

- "Sasa Matic ima odličnih pjesama, ali to nije naša tradicijska glazba, to je istina. no te njegove pjesme su puno kvalitetnije od ovog sto se gura u Hrvatskoj"

- "Suza nemam da isplačem svoju bol..."