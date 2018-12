'Ti si ta!' - Gospodin Savršeni izabrao idealnu djevojku; 'Džaba smo se klale', komentirala je poražena konkurentica

- Ti si ta – kazao je Goran Jurenec, 29-godišnjoj Zagrepčanki Ivi Runjanin i dugim, strastvenim poljupcem zapečatio svoj odabir idealne partnerice u RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni". Svojoj je izabranici darovao lančić s ružičastim kvarcom, kamenom ljubavi, koji će ih zauvijek podsjećati na njihov otok ljubavi Obonjan gdje se prvotno, na savršenom spoju, s njime nije htjela poljubiti.

Prije nego je Ivi u posljednoj ceremoniji ruža udijelio cvijet njezinim je konkurenticama u završnici showa, Beograđanki Aleksandri Mitrović (24) i Zagrepčanki Hani Rodić (21), objasnio zašto nije izabrao njih. Aleksandra je, prema Goranovu mišljenju, predobra, a Hana premlada, pa djevojkama nije preostalo ništa drugo doli prihvatiti njegov stav.

- Ne vidim da bih te mogao usrećiti koliko zaslužuješ i odlučio sam se za drugu. Nadam se da mi nećeš zamjeriti i da ćeš mi jednog dana oprostiti - rekao je Goran Aleksandri nakon što je nju prvu izbacio. Potom je objasnio i Hani zašto je nije izabrao.

- Ne tražim curu, nego partnericu za život. Mislim da si ipak premlada i trebaš još puno toga doživjeti. Ne vidim te pokraj sebe - kazao joj je Goran na što mu je Hana uzvratila kako njoj godine nisu važne i poželjela mu sreću.

- Tužna sam, ali mislim da je on na gubitku - razočarano je ustvrdila Hana.

- Džaba smo se klale – nasmijala se Aleksandra komentirajući ishod finala.



Goranova izabranica Iva, po zanimanju stručni prvostupnik marketinga i komunikacija, je ljubiteljica kužinavanja i zna da ljubav ide kroz želudac (kuhanje smatra najboljom antistresnom terapijom), a neke od svojih vještina za štednjakom pokazala je i u showu kuhajući u Goranovu društvu.



Zagrepčanka za sebe kaže da je komplicirana osoba, no tko god je upozna, brzo uvidi koliko je draga i emotivna. Smatra se pravom, velikom sanjarkom koja stalno voli biti u pokretu.



Iva trenira akrobatski ples na šipki koji kombinira s plesom na svili. Završila je i školu za make up artisticu, a član je neprofitne organizacije "Junior Chamber Croatia", globalne mreže mladih profesionalaca u dobi od 18 do 40 godina koji zajedno rade na razvoju svojih vještina kroz aktivan rad na projektima iz raznih područja kao što su pomoć djeci bez roditeljske skrbi i integraciji azilanata u društvo kroz druženja na raznim radionicama.



Od budućeg partnera, izjavila je na početku showa, očekuje da ne bude sebičan i da ne gleda samo sebe i svoje potrebe, a mora biti i društven kako bi pratio korak s njezinim aktivnostima. Važno joj je da bude samouvjeren, šarmantan, da se zna šaliti i da ima prekrasan osmijeh.