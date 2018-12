'Čemu se veseliti kada moj sin nije imao ravnopravnog protivnika?': evo što o pobjedi Denisa Barte kažu njegovi roditelji i suparnici

Iz studija Jadran filma u zagrebačkoj Dubravi u izravnom televizijskom prijenosu na Novoj TV u nedjelju je Hrvatska dobila šestog Supertalenta. Dvanaest superfinalista borilo se za pobjedu i novčanu nagradu od 200 tisuća kuna, a nakon gotovo četiri sata, koliko je trajao show, trijumfirao je 20-godišnji Denis Barta, osvojivši najviše telefonskih poziva gledatelja pred malim ekranima.

Njegovu izvedbu pjesme pokojnog Kemala Montana "Vratio sam se, živote" nagradili su sa samo 15 bodova više od drugoplasiranog Siniše Matijevića, koji je nacrtao Luku Modrića. Obojica su imala 16,8 posto glasova, a ukupno je glasovalo 59.347 gledatelja.

- Nismo ovo očekivali, hvala svima što su podržali Denisa. Ujedno ste podržali sve osobe s invaliditetom, rekao je nakon proglašenja pobjednika Denisov tata Nebojša. Najavio je da će pola nagrade donirati bolesnoj djeci s invaliditetom u Hrvatskoj, a drugu polovicu Roditeljskoj kući u Sarajevu, u sklopu dječje pedijatrije, gdje borave roditelji čija se djeca liječe. Denis ima 20 godina i rođen je s epilepsijom, autizmom i sljepoćom, a njegova bolest onemogućuje mu da koristi ruke.

Od 1. kolovoza ove godine i službeno je stekao status prvog uličnog svirača u Bosni i Hercegovini. Otvorio je samostalni obrt te dobio mjesto na Ferhadiji, na kojemu može svirati. Zarađenim novcem, ne samo na ulicama Sarajeva nego i po kafićima, financira vlastito liječenje epilepsije u Italiji.

Nedjeljni trijumf mladog Sarajlije izazvao je lavinu oštrih i negativnih komentara na društvenim mrežama. Mnogi su se složili sa stavom članice žirija Martine Tomčić, koja je kazala da je Denis apsolutno zasluženo i opravdano u showu, ali iz više razloga.

Lekcija o tome što je bitno

- On definitivno nije supertalent u pjevanju, u prezentaciji, sviranju. Denis ovdje dolazi i prvo pobuđuje u nama tugu. Dirne nas, takne nas da bih zapravo ja večeras, propitkujući sebe, došla do osjećaja sreće i zahvalnosti. Sreće, jer mi je dao priliku da razmislim koja je moja svrha i zapravo mi otvorio oči da je Denisov supertalent, volja i želja svima nama jedna lekcija o tome koje su stvari bitne - rekla je Tomčić nakon njegova nastupa.

Čudo od djeteta, kako su nazvali 13-godišnjeg Sinišu Matijevića iz Krnjaka kod Karlovca, koji crta i vozi bicikl zatvorenih očiju, od pobjede je dijelilo tek 15 bodova. Unatoč tome nije razočaran i sretan je zbog Denisa, što nam je kazao i njegov otac, budući da sa Sinišom nismo mogli razgovarati jer je bio u školi.

– Čestitamo Denisu jer je zasluženo pobijedio. Jednim sam dijelom to i očekivao. Mi se ne bismo mogli radovati da smo pobijedili, srce bi nas boljelo. Siniša nije imao ravnopravnog protivnika, pa se onda nemate čemu ni veseliti. Da je bio prvi, a Denis drugi, kako se onda radovati? Prvi bih na koljenima došao na pozornicu da je protivnik bio ravnopravan. Pričao sam često s Denisovim ocem Nebojšem. Nije im bilo nimalo lako. Mnogi roditelji napuste takvu djecu, a supruga i on prihvatili su ga takvog kakav jest. Uložili su puno truda, ljudskosti i hrabrosti u njegov odgoj. Tako odgajam i Sinišu, prije svega da bude čovjek. On ima još toliko toga pokazati, tek mu je 13 godina i pred njim je budućnost. Ponosan je i veseo na sebe - kaže Sinišin otac.

Nije nam krivo

Plesač Marin Čačija, koji je natjecanje završio na šestom mjestu, također se raduje Denisovoj pobjedi.

- Dečko je borac i talent u svakom smislu te riječi, pun života i hrabro i ponosno gura dalje. Očekivali smo svi da će pobijediti i nije nam krivo. Podržavamo njegov trijumf. Sasvim je zasluženo osvojio nagradu - priča Marin. Studentica ekonomije u austrijskom Grazu, 24-godišnja Iva Augustinović, u finalu je završila na 11. mjestu. Budući da je u Novom Travniku završila srednju glazbenu školu pedagoškog smjera, često radi upravo s autističnim osobama pa zna koliko ova pobjeda znači Denisu i njegovoj obitelji.

– To je bilo najpravednije, takve se osobe ne bi trebale izdvajati iz društva jer su posebne. Kad sam prvi put vidjela Denisov nastup na Supertalentu odmah sam znala da će pobijediti, tako da sada nisam iznenađena. Njemu je to sve nešto novo i još svega nije ni svjestan. Razgovarala sam i s njegovim roditeljima, predragi su i ugodni ljudi. Sretna sam što će novac od nagrade donirati potrebitima. Što se tiče komentara, svatko ima pravo na svoje mišljenje, no trebamo širiti samo pozitivu - kazala nam je Iva.

Nedjeljne emisije popularnog showa Nove TV jedan su od najgledanijih televizijskih projekata ove jeseni, a nastupi kandidata bilježe milijunske preglede na YouTubeu, pa ne čudi što su već sada otvorene prijave za novu sezonu Supertalenta.