Pobjeda Denisa Barte podijelila gledatelje: vruća rasprava rezultirala brutalnim vrijeđanjima

Trijumf 20-godišnjeg Sarajlije Denisa Barte u šestoj sezoni Supertalenta Nove TV, slijepog i autističnog mladića koji je u završnici natjecateljskog showa osvojio srca gledatelja izvedbom pjesme pokojnog Kemala Montana "Vratio sam se živote", izazvao je vruću raspravu na društvenim mrežama i podijelila gledatelje.

Barta je osvojio novčanu nagradu od 200.000 kuna nakon što su ga gledatelji nagradili sa samo 15 bodova više od drugoplasiranog Siniše Matijevića koji je, s povezom preko očiju, nacrtao Luku Modrića. Obojica su imala 16.8 posto glasova, a ukupno je glasovalo 59.347 gledatelja. Na treće mjesto plasirao se Plesni klub Dance Queen.

"NIJE POŠTENO... SINIŠA JE TALENT, Denisu svaka čast al' ovo je ipak samo sažaljenje, ovaj puta Martina je točno rekla – emocije. Ovdje je pobijedila emocija, a NE TALENT", "Tužna je to priča... Ali nije za pobjedu... Iskreno pobijedio je na invaliditet, a ne na talent... Jer ako ćemo o pjevanju... Šteta za ovog malog šta crta zatvorenih očiju..."; "Dobro je stari Barta rekao, da smo ovom pobjedom podržali sve osobe s invaliditetom. A ja mislio da gledam supertalent. Nagodinu više ne gledam ovo, imamo uskoro humanitarni koncert 'Želim život' i slične emisije te tematike, ne treba mi i supertalent za to; "Sramota!!! Ovo je trebao biti supertalent, a ne show iz sažaljenja. Toliko truda, žrtve i ulaganja što su ostali kandidati pokazali, vi ste iz produkcije namjerno njega izabrali, a ne zna mali ni pivat. Ovo nema veze sa glasovanjem, i točka", samo su neki od mnoštva komentara gledatelja na službenoj Facebook stranici Supertalenta, razočaranih što 13-godišnjak iz Krnjaka, svojevrsno ‘čudo od djeteta’ koje crta predmete i vozi bicikl zavezanih očiju, nije proglašen pobjednikom.



"Ova pobjeda je bila u svrhu sažaljenja nad bolesnim čovjekom sa invaliditetom. Za pobjedu uopće nije bilo, to nije nikakav SUPERTALENT. Mislim svaka čast Denisu što se on usprkos svojoj bolesti bori da bi svirao i pjevao, no slažem se s Martininim komentarom. Ovaj show nije za sažaljevanje nad nekim i pobjedu je svakako zaslužio Siniša Matijević. Njegovo umijeće crtanja je talent koji se treba nagraditi. Nije pošteno i jako velika šteta i ako već želite pomoći ljudima poput Denisa onda i izmislite neki show u kojem će ljudi s invaliditetom moći pokazati svoja umijeća da biste ih mogli nagrađivati novcima, tu biste se mogli sažaljevati koliko hoćete... zanemarili su se vrhunski talenti zbog nečije tužne priče nad kojom je dosta ljudi pokleknulo", "velik broj komentara je ODVRATAN. Talent nije suprostaviti se invaliditetu i živjeti? Svaki pokret, svaka nota, svaki trik zdrava osoba može naučiti, ali ovaj momak je bukvalno biljka dok ne počne svirati i pjevati. Kako za promjenu niste razmišljali o tome koliko će Denis osoba s invaliditetom uspjeti potaknuti da se i one izbore sa svojim 'preprekama'; "Denise, prije svega nama 'zdravima' si opalio više šamarčina iz upornosti, ustrajnosti i ljubavi prema svima oko sebe. Najbolji si i točka"; "Koji ste vi idioti! Autizam... sljepoća... pa baš me zanima koliko njih može ovo što on radi... lako je zdravom talent imati... ali teško invalidna osoba je definitivno veći talent od svake zdrave... i ne nisam to napisala jer ga žalim nego jer sam 'odrasla' u Klaićevoj i znam koji je ovo VRHUNSKI TALENT za osobu poput Denisa! A svi vi koji osuđujete... od srca vam želim da vas ne dočeka ovakva sudbina, da vam onaj gore ne pokaže kako je to imati autizam i ne daj Bože sljepoću u obitelji...", napisala je jedna gledateljica s čijim se mišljenjem slaže još jedan zagovaratelj Denisove pobjede:"O čemu vi pričate? Momak ne može košulju zakopčati, a zna zapamtiti tekst pjesme, tastaturu ne vidi, a svira! Šta je to, ako nije SUPERtalent. Nešto izvan ovog Svijeta!!!"

Mnogi su se komentatori složili sa stavom članice žirija Martine Tomčić, koja je kazala: "Denis je na ovoj pozornici apsolutno zasluženo i opravdano, ali iz više razloga. On definitivno nije supertalent u pjevanju, u prezentaciji, sviranju - Denis ovdje dolazi i prvo pobuđuje u nama tugu - dirne nas, takne nas da bi zapravo ja večeras propitkujući sebe došla do osjećaja sreće i zahvalnosti. Sreće - jer mi je dao priliku da razmislim koja je moja svrha i zapravo otvorio meni osobno oči da je Denisov supertalent volja i želja da nama svima skupa očita jednu lekciju koje stvari jesu bitne".