'Oprosti mi pape' u izvedbi slijepog mladića iz Sarajeva rasplakala cijelu državu: Denis ima jednu od najtežih životnih priča, no i uz dvije neizlječive dijagnoze, sinoć je rasturio

Od početka prikazivanja u Hrvatskoj, show "Supertalent" donio je gledateljima baš svašta. Dozu zabave, malo emocija, mnogo drame i prepiranja sudaca, sve što jedan "show" treba prikazivati kako bi zabavio i animirao publiku koja je valjda već sve vidjela, pa i koncentracija lagano popušta. Pokušalo se gledatelje probuditi slikarom koji slika penisom, ali nakon nekoliko javnih obrazloženja dežurnih moralista, i ta je priča lagano ispala iz fokusa.

Zato nas je oduševio sinoćnji nastup, onaj koji nam zaista vraća nadu u ljude i šire.

Količina emocija koja je grunula neusporediva je s ičim što se dogodilo na dosadašnjim nastupima. Bilo je i prije, dakako, suza, histeričnog plača i urlanja od sreće, ali ništa ovako dirljivo.

Natjecatelj koji je rasplakao državu, žiri, publiku u studiju i svoje obožavatelje kod kuće je Denis Barta, 20-godišnjak iz Sarajeva. Denis ima epilepsiju, autizam i sljepoću - sa sve tri dijagnoze se bori od samoga rođenja, no teškoj situaciji unatoč, sviranje mu je velika strast koje se ne odriče.

Kako je moguće da jedan mladi čovjek ograničen sa svih strana koje bi trebale biti potrebne za ustrajanje u jednome takvome zanimanju, i dalje vrijedno vježba, sluša, istražuje i radi na sebi, ne znamo, ali Denisova energija uistinu oduševljava.

Okružen vjerojatno ljudima kojima je sve dostupno, a od života ne žele ništa više do prosječnog posla, u koji će iz godine u godinu pokušavati ulagati što manje truda i biti plaćeni "u skladu sa stanjem u državi" - "to je ok" - Denis je stvarno nešto posebno.

Citirat ćemo Martinu Tomčić, sutkinju u "Supertalentu": "Tvoj mentalni sklop, tvoj način razmišljanja, tvoj način komunikacije meni govori da si ti jedno potpuno drugačije biće u odnosu na nas, na jednom potpuno višem, plemenitijem, raskošnijem nivou", rekla mu je ona i izazvala novu navalu suza kod kolegice Maje Šuput, koja je grcati počela još u najavi nastupa u kojoj je Denis izložio svoju priču.

Njegova ga bolest, naime, sprječava da koristi ruke, pa bez pomoći obitelji nije u mogućnosti obavljati primarne radnje poput hranjenja ili pranja zubi, no izvještio se zato u sviranju sintisajzera, kao i u pjevanju.

Za svoj je sinoćnji nastup odabrao pjesmu Olivera Dragojevića, "Oprosti mi pape", onu koja i sama po sebi izaziva duboke emocije kod mnogih - u kombinaciji s Denisovim nastupom, nije bilo upitno da će svi u studiju završiti u suzama.

"Moram to reći, kod nas u Hrvatskoj ljudi vole kukati, cviliti i pričati da im je teško, a da se realno nisu ni sreli s pravim preprekama ili poteškoćama. Vi ste za mene istinska snaga ljudskog duha koja može pobijediti sve prepreke, koja se može veseliti životu", poručio je Denisu Davor Bilman, a kolega Janko Popović Volarić potpisao je njegove riječi i dodao da je Denisov nastup "poanta showa".

Ne možemo se više složiti.

Denisov talent nisu prepoznali samo suci showa; nastupa uredno već godinama na Ferhadiji u rodnome gradu, a njegovi ga Sarajlije obožavaju.

''Prošle je godine snimio CD. Snimio je obrade svjetskih hitova, ali svira on i talijanske kancone. On nažalost nije svjestan koliko ga ljudi vole. On ima autizam i zbog toga ne može ništa rukama, ali s klavijaturama i tastaturom kompjutera nema problema. Ali znate, on zna više od 4 500 pjesama. Nisam siguran zna li ijedan glazbenik toliko. On ne razumije što pjeva. On čuje, upamti i reproducira'', ispričao je Denisov otac za Novu TV.