Oliverove nasljednike od tantijema čekaju iznenađujuće 'mršavi' iznosi, iako se njegove pjesme neprekidno vrte: 'blagajnici' o novcu ne žele govoriti, ali evo u čemu je stvar

Oliver je jedan od naših najizvođenijih pjevača. Njegova smrt je dodatno pobudila interes za pjesmama koje je izvodio, pa je njegov glas proteklih tjedana bio jedan od najčešće puštanih na radio i TV postajama.

Radijske i TV službe marljivo zbrajaju sve te pjesme, te potom podatke o "vrćenju" pojedinih pjesama šalju Hrvatskom društvu skladatelja i njihovoj službi ZAMP, te HUZIPU (Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava).

Na osnovi toga ZAMP isplaćuje tantijeme; dio ide autorima, a dio izvođačima i diskografima. Međutim, Oliverovi nasljednici malo imaju od toga, jer većina novca na ime pjesama koje je Oliver pjevao ide autorima ili njihovim nasljednicima.

Oliver je, pisali su mediji, napisao svega četiri pjesme, za dvije je napisao glazbu, dok je za druge dvije napisao i stihove i glazbu, ali navodno nikada nisu završene do kraja...

- Jesam, napisa sam dvi pisme, prvi put u karijeri. Jesam li ponosan zbog toga? A što bi se ja sad time trebao ponositi? Jesam li barem zadovoljan time kako zvuče? Ajde, jesam, mogu proć - rekao je Oliver 2010. u intervjuu za Jutarnji list, dok je za 24sata naveo: "Gibo je pisao pjesme, a ja sam išao u ribe".

No, postoje i izvođačka prava, koja su bitno financijski manja od onih autorskih. Morali smo okrenuti puno brojeva prije nego što smo saznali koliko jedan pjevač-izvođač na kraju godine dobije od HUZIPA. U toj udruzi, kako smo i očekivali, nisu htjeli govoriti o novcu.

Jedina je zarada s koncerata

No, jedan pjevač nam je pobliže objasnio kako taj sustav funkcionira.

- Pjevač koji je izvođač, dakle nema veze s glazbom i tekstom pjesme koju izvodi, na kraju godine dobije siću. Evo za primjer, jedan jako popularan pjevač, koji je samo izvođač, a ne autor, može na kraju godine dobiti između 40 i 50 tisuća kuna.

A onda podijelite to na godinu dana, ispadne oko 3000 kuna mjesečno. I sada ako je pjevač umro, njegovi nasljednici dijele tih 3000 kuna. Jedina prava zarada je ona s koncerata. Međutim, nakon što izvođač umre njegovoj obitelji ostaje jako malo, dok nasljednici onih malobrojnih autora koji su pisali pjesme za najpopularnije naše pjevače imaju dobru zaradu, i to desetljećima - kaže nam naš pjevač, navodeći da srednje slušan izvođač zaradi između 7000 i 10.000 kuna na osnovi tantijema koji se isplaćuju jednom godišnje.

- Ali ima izvođača koji nisu popularni pa ne dobiju ni 100 kuna. Naime, to je granica koja se isplaćuje. Glazbeni urednici odlučuju tko će se vrtjeti i oni su odgovorni - kaže on.

A koliko onda dobiju autori?

Cijeli kolač

- Ne znam točno, ali plodni autori godišnje mogu zavrtjeti 100-150 tisuća kuna na osnovi tantijema, a čuo sam da oni najpopularniji zarade i do pola milijuna kuna godišnje. Ali opet to sve ovisi, jer ako je jedna osoba autor stihova i glazbe, onda ona dobiva cijeli autorski kolač, ali ako je jedna osoba autor stihova, a druga glazbe, e onda se to dijeli - kaže nam taj pjevač.

Inače, Hrvatsko društvo skladatelja (HDS) i njihova služba ZAMP šalje uplatnice kojima se skuplja novac za autore, izvođače i diskografe, a onda se novac dijeli: 62,5 posto novca ide autorima pjesama, i po 18,75 posto izvođačima i diskografima.

Mario Kapetanić, voditelj pravne službe Huzipa - Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava nam kaže:

- Svakako bi bilo nepošteno da obitelj nakon smrti izvođača ne dobije ni kunu od izvođenja njegovih pjesama na radiju i televiziji, kad bi to zaista bilo točno. Naime, prava umjetnika izvođača su nasljediva te ona nakon izvođačeve smrti stječu njegovi nasljednici.

Konkretno, po okončanju ostavinskog postupka, nasljednici Olivera Dragojevića utvrđeni u Rješenju o nasljeđivanju ostvarivat će naknadu za korištenje Oliverovih snimki, i to dok ne istekne 70 godina od objavljivanja svake pojedine snimke - kaže Kapetanić, navodeći da temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima umjetnici izvođači imaju pravo na naknadu za radiodifuzijsko emitiranje i svako drugo priopćavanje javnosti svoje, kako kaže, "fiksirane izvedbe".

- Navedenu naknadu od korisnika prikuplja Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP). HUZIP naplaćuje naknadu od korisnika fiksiranih izvedbi - radio i TV postaja, ugostiteljskih objekata, trgovačkih objekata, itd., te naplaćenu naknadu isplaćuje umjetnicima izvođačima temeljem izvještaja o korištenju izvedbi - navodi voditelj pravne službe HUZIP-a, uz zaključak da na izvođačku naknadu pravo imaju svi izvođači koji sudjeluju na nekoj snimljenoj izvedbi, tj. svi koji sviraju ili pjevaju na pjesmi.

Autori: Nije istina da zarađujemo više od izvođača Iako će neki pomisliti da se na pjesmama popularnih izvođača bogate autori, oni kažu da to nije istina. - Za biti pošten ne trebamo smetnuti s uma da izvođači za vrijeme trajanja svoje karijere od pjesama koje su im drugi napisali i uglazbili zarade na turnejama i koncertima daleko više nego ti isti autori. Autor, da bi mogao živjeti od tantijema, mora biti hiperproduktivan i stalno štancati nove i nove pjesme da bi na osnovi 'vrćenja' dobio novac, jer što je pjesma starija manje se izvodi, pa tako i manje zarađuje. Izvođač, s druge strane, može i na starim hitovima puniti dvorane - kaže nam jedan autor, navodeći da primjerice neki pjevač može za novogodišnji koncert, dakle za jedan dan, dobiti i 50.000 eura, a autoru pjesama tog pjevača treba i deset godina da dobije toliko.

I cajke vole kune Ako se, primjerice, neki naš pjevač vrti u inozemstvu, onda udruge za zaštitu izvođačkih i autorskih prava šalju novac hrvatskim udrugama. Isto tako, HUZIP i ZAMP šalju novac i autorima i izvođačima pjesama u Srbiju, Njemačku, SAD... Pa tako znajte da i svaka cajka koju slušate na nekom radiju dobije koju kunu iz Hrvatske.

Runjić, Gibonni.. Za Olivera je najviše pisao Zdenko Runjić, ali i drugi autori poput Gibonija, koji je Oliveru napisao megahit "Cesaricu" 1993. godine. Proglašena je najizvođenijom pjesmom desetljeća, kao i najuspješnijom hrvatskom pjesmom svih vremena. Jedan od bezvremenskih hitova je i "Oprosti mi, pape", čije riječi je napisao Momčilo Popadić, a uglazbio Zdenko Runjić. Tu je i pjesma "Galeb i ja" iz 1975. Stihove Tomislava Zuppe uglazbio je Runjić.