Brutalno iskreni Bare: Oliver mi je bio blizak, satima smo razgovarali, bio je mrak čovjek! Kolindi ide srednji prst...

– Volim doći u Split, jer je publika iskrena – kaže roker Goran Bare, koji će sutra s Majkama pred Splićanima u klubu "Zenta" premijerno odsvirati pjesme s novog albuma "Nuspojave", objavljenog u izdanju Croatia Recordsa.

Promocija novog albuma bit će, naravno, začinjena i starim uspješnicama kultnoga benda s čijim smo frontmenom, uoči sutrašnje svirke, brzinski proćakulali o njegovoj svakodnevici. Da bi se čulo ono što Bare ima reći stihovima i notama, valja u džep pospremiti 80 kuna za ulaznicu i pravac "Zenta". Susret s hrvatskom rock ikonom najavljen je u 22 sata.



Kako ste, Gorane? Kako živite?



– A malo dobro, malo loše… Živim isto tako kako se osjećam.



Kako ide s "Nuspojavama" na terenu? Jesu li nove pjesme zaživjele među publikom?



– "Nuspojave" su krenule među mojom publikom, a za ostale ne znam. Imali smo dosta nezgoda, slomio sam nogu, tako da nismo svirali, ali sad počinjemo, konačno.



Mnogi su se, slušajući "Nuspojave", "zakačili" na pjesmu "Ljubav krvari". Zašto je ljubav, u vašem slučaju, tako bolna?



– Karma, a nemam ni sreće.



Polazi li vam za rukom izolirati se od sumorne hrvatske svakodnevice u vašem podstanarskom stanu? Čime hranite dušu u svoja četiri zida?



– Uspijevam se nekako izolirati, dušu hranim muzikom i knjigama. Trenutno čitam Cohenovu autobiografiju.



Što pomislite kad ugledate prizore autobusa prepunih ljudi koji napuštaju zemlju? Možda: "I ja bih, da sam samo malo mlađi, sa svojom muzikom pokušao negdje drugdje." Ili ste upravo tu gdje trebate biti?



– Ja sam tu gdje trebam biti, a što se tiče mladeži... Neka idu ako nisu zadovoljni. Neka žive u zdravlju, sreći i veselju.



Cajke su zavladale Hrvatskom. Zašto je ukus publike otišao tim smjerom?



– Zato što su cajke moderan suvremeni naziv za pjevačice narodne glazbe. To je meni isto kao i svaka pop glazba u svijetu. One pjevaju to što žive i zato se to dogodilo.



Kako ste doživjeli odlazak Olivera Dragojevića?



– Jako mi je žao što je otišao. Mislim da mi je Oliver blizak, naročito u pjevanju, a i u sviranju je bio blizak američkoj glazbi. Slični smo, jer smo voljeli sličnu glazbu, od rocka, bluesa, jazza… Jako sam ga cijenio, čak smo na Runjićevim večerima razgovarali dva sata. Čovjek je baš mrak. Kako će sada izgledati scena, tko će pjevati, stvarno ne znam...



Nedavno ste izjavili da vam je premijer Andrej Plenković sasvim O.K., za razliku od arogantnog Zorana Milanovića. Mislite li da Hrvati sada žive bolje nego prije koju godinu?



– Ma sve je to zapravo isto, samo se Andrija zna ponašati pred auditorijem. Vidim po ulicama nasmiješena lica, svi se deru "Bare, Bare...", mislim da žive bolje nego prošle godine.



A predsjednica Kolinda? Palac gore ili dolje? Sviđa li vam se njezin novi imidž?



– Nema palca glede Kolinde, ima samo srednji prst. Njezin imidž uopće mi se ne sviđa.