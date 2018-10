"Ne osjećam se prozvanim. Ukoliko gospodin Petrović ima točno mene u vidu, neka me prozove imenom i prezimenom. Pa da ga mogu tužiti!" - ustvrdio je pred kamerama RTL Televizije Milan Popović, Severinin bivši partner, kojeg su neki mediji, na temelju komentara menadžera splitske pjevačice, bili moguće povezivali sa zloupotrebom privatnih fotografija popularne Splićanke.

"Meni nikada nije slala takve fotografije. Mislim da je vrlo neozbiljno da netko, tko je imao već to iskustvo, da ponovno snima takve fotografije. Sad ne ulazim u to tko je to objavio." - decidiran je bio Popović u razgovoru za RTL Danas.

Upitan "da je mogao spriječiti objavu tih fotografija, bili to napravio", Milan Popović je ustvrdio: "Naravno da bih!".

Podsjetimo, srbijanski su mediji prvi put prije mjesec dana objavili hakirane privatne fotografije popularne pjevačice, a njen menadžer je za to prozvao "bivšeg partnera".

Jučer su objavili kako postoji "nova serija".

Severina je očito postala žrtvom potpuno neumjesnog iživljavanja.