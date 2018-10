'Sviđaš mi se, podsjećaš me na moju kćer': knjiga Trumpove ljubavnice konačno ugledala svjetlo dana; Prepuna je bizarnih detalja i seksualnih perverzija, ali jedan detalj posebno užasava

Dugo iščekivana knjiga Stormy Daniels, ljubavnice Donalda Trumpa, pod naslovom "Full disclosure" konačno je ugledala svjetlo dana. Najveći obožavatelji, ali i najveći mrzitelji predsjednika za kojeg se cijeli svijet pita zašto je na toj poziciji, požurili su pročitati sve o pikanterijama odnosa između prostitutke Daniels i današnjeg prvog čovjeka SAD-a. Sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama - nisu razočarani.

Kako bi bili, kada je Stormy toliko slikovita u opisima seksa da izaziva zgražanje odmah onako, na prvu, a nije štedjela podijeliti ni urnebesne detalje svojeg odnosa s predsjednikom. Koji postaje, nakon detaljnog iščitavanja uratka, još nejasniji lik na svjetskoj sceni.

Šokantno, bizarno, nevjerojatno, epiteti su kojima britanski Independent opisuje knjigu, a izdvojili su i najšokantnije trenutake u ispovijesti gospođe Daniels, pa krenimo redom. Napominju i da su navodi nepotvrđeni, ali čitajući pikanterije koje je podijelila, ne vidimo kako bi one uopće nekome pale na pamet da se nisu doista dogodile.

Seks s predsjednikom - vantjelesno iskustvo

Počnimo od vjerojatno najgroznijeg detalja, a i prvoga na listi sedam pikanterija, opisa Trumpovih genitalija. Detaljnog, a kakvog drugačijeg?

Ako vas je ikada zanimao točan oblik golog tijela Donalda Trumpa, opis njegovih dlaka ili seksualne tehnike, ovo je knjiga za vas. Daniels točno uobličuje trenutak u kojemu se Trump skinuo, preskače dio s predigrom ili detalj kako su uopće počeli svoj odnos te skače "in medias res" - sam seks opisuje pak kao "vantjelesno iskustvo".

Redikulozna frizura

Osim nadasve bizarnih priča o seksu, Stormy ne štedi čitateljima otkriti detalje vezane uz Trumpovu neobičnu osobnost. On tako, tvrdi, savršeno dobro zna da je njegova frizura redikulozna, ali odbija ju "popraviti".

"Svi pričaju o njoj", rekao joj je tako jednom, "To je moj stil. Znak prepoznavanja. A i ako dopustim jednoj osobi da me ošiša, naljutio bih hrpu drugih ljudi. Znam ljude koji bi ubili za to. Najbolje od najboljih", nastavio je, dok ga niej zaustavila, pretpostavljamo.

Udaranje po guzi

Opisuje Stormy i trenutak u kojem ju je predsjednik, koji to tada nije bio, pokušao zavesti. Pokušaj je baš u Trumpovom stilu, a Stormy ga je okarakterizirala kao pokušaj jednoj "je**nog šu**a". Kako bi ju impresionirao, predsjednik joj je pokazao svoju fotografiju na naslovnici jednog časopisa, što je nju instantno odbilo, pa mu je rekla: "Netko bi trebao uzeti taj časopis i izudarati te njim po guzi".

"Ne bi mi to učinila", odvratio joj je Trump potom. Navodno je upravo to napravila, pohvalila se Stormy u knjizi.

Najbizarniji komentar

Postoji u knjizi i bizarniji trenutak od udaranja predsjednika po guzi njegovom vlastitom fotografijom. Dok je Trump tako stajao, spuštenih hlača i pripravan da ga Daniels pošteno izudara, u jednom se trenutku okrenuo i rekao joj: "Sviđaš mi se", rekao joj je dok je popravljao remen, "Podsjećaš me na moju kćer".

Dodaje ipak kako ona taj komentar ne smatra seksualnim ni perverznim.

"Nije to bilo u stilu 'Podsjećaš me na moju kćer, ona je tako seksi'. Ovo je dodao: 'Pametna si, lijepa si. Baš kao ona. Ti si žena s kojom treba oprezno'...", objašnjava Daniels.

I udaranje po guzi opisuje kao iskazivanje moći, a ne kao seksualnu predigru.

Ravno u glavu

Negdje po sredini knjige Stormy napominje i kako je njen život mnogo zanimljiviji od susreta s Trumpom, ali to "nije tema". Zašto bi se uostalom pisalo o zgodnim ljubavnicima koje je imala (bilo ih je puno), a i o njoj samoj, kada svi znaju što, odnosno tko je pravi predmet interesa - u suprotnosti je to s dosadašnjim knjigama o Trumpu koje su autori vješto zamaskirali krinkom kritike menadžmenta Bijele kuće.

Stormyna verzija je ona "ravno u glavu", pikanterije u prvome planu, pa to i sama naglašava prije nego prijeđe na temu o Trumpovom penisu.

"Svi bi htjeli čuti i kakav mu je penis. Znam, znam... Žao mi je što moram ovo prijaviti, ali penis mu je nevjerojatno malen", udara Stormy, po tko zna koji put i bez pardona, gdje Trumpa (i ostale muškarce) najviše boli.

Malo sreće

No ono najvažnije o knjizi je sljedeće: ne radi se o pokušaju opravdanja ili pak glorifikacije onoga čime se autorica bavi, nije ni patetična. Priča je to o ženi s malo sreće u životu koja se sasvim slučajno našla ucentru skandala koji je priprijetio poziciji predsjednika Sjedinjenih Država, prenosi dalje Independent.

A putovanje do tog trenutka je prilično zabavno, dodaje autor članka. Saznat ćete, uz detalje o Trumpu, i kako funkcionira striperska i porno industrija, malo o filmovima Judda Apatowa u kojima se autorica pojavljivala, o vremenu kada je na turnejama pratila neke od najvećih rock bendova današnjice.

Svaki od spomenutih događaja podjednako je zbunjujuć, a stoga i zanimljiv čitateljima. Nije sve ni u Trumpovim seksualnim preferencama.