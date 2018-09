Detalji iz memoara Beatlesa otkrivaju epizodu kojoj se i danas smiju: Prvi joint zamotao im je Bob Dylan, dodao ga je Ringo Staru, a on je mislio da ga mora popušiti sam...

Biografija Petera Brownsa o slavnim Beatlesima, "The Love You Make", otkriva niz manje poznatih detalja iz burnog života i sjajne karijere nezaboravne liverpoolske četvorke, a jedna od njih se odnosi na njihovo prvo uživanje marihuane ikad.

Kako otkriva članak objavljen na leafy.com, događaj koji je potpuno promijenio percepciju slavnih glazbenika o mnogočemu zbio se 28. kolovoza 1964. kad ih je prijatelj upoznao s Bobom Dylanom.

Dylan je naručio neko jeftino vino i predložio da "zamota jednu", dok se čeka. Beatlesi su se međusobno pogledali, pa šokirali Dylana priznanjem da nikad nisu probali marihuanu.

"Kako to? Pa što je onda s vašim pjesmama, onom u kojoj pjevate: "When I touch you, I get high, I get high?" - zanimalo je Boba.

"Ne pjevamo to" - Lennon je shvatio zabunu, nego "I can’t hide, I can’t hide" (pjesma “I Want to Hold Your Hand.”).



Dylan je na to, smijući se, zarolao joint i pružio ga bubnjaru Ringu Staru, koji je, ne poznavajući pravila ove društvene aktivnosti, sam popušio cijeli smotuljak.

Slavni buibnjar toliko je bio "high" da su svi umirali od smijeha.

"Kad god su htjeli pušiti marihuanu rekli bi: Idemo umirati od smijeha!', taj se izraz uvriježio od prve večeri i urnebesnog iskustva" - otkriva biograf velike britanske četvorke.