One su nove zvijezde hrvatske glumačke scene: Romina Tonković i Lana Ujević na Ostojićevoj su premijeri zablistale i sjajnom pojavom

"Priča je to o dvoje mladih koji se upoznaju i zaljube tijekom ljeta te odluče pobjeći na more usprkos protivljenju roditelja, no njihovo mladenačko ludilo se vrlo brzo pretvara u krvavu noćnu moru.

Vrlo sam hrabro dao tri glavne uloge troje debitanata od 20 godina. Romina Tonković igra glavnu žensku ulogu i ovo je njena prva filmska uloga; primjetio sam je još u prvom semestru prve godine na Akademiji u Rijeci, u klasi Rade Šerbedžije i Lenke Udovički.

Lana Ujević, koja igra njenu najbolju prijateljicu, nikada nigdje prije toga nije glumila. Tek je godinu dana nakon što je film bio snimljen primljena na studij glume zagrebačke Akademiju dramske umjetnosti.

A Filip Mayer, koji igra glavnu mušku ulogu, imao je manje, sporedne uloge u dva filma iz “Koko” serijala.

Ipak, ovo mu je prva glavna uloga te i njemu, kao i Romini i Lani, moram odati priznanje na velikoj hrabrosti, da se uhvati u koštac s nečim tako složenim i zahtjevnim kao što je uloga koju je odigrao. Jako me veselilo da sam mogao raditi s njima" - ispričao je o svom novom filmu "F20" u intervjuu za "Slobodnu" splitski redatelj Arsen Ostojić.

Arsen Anton Ostojić vraća se u kina s novim filmom: 'F20' nema ni ustaša ni partizana, ni socijale ni tajkuna, samo ljubav, seks, ples, pucanje, jurcanje

Film je večeras u zagrebačkom "Cinestaru" imao premijeru, koju su pohodila brojna istaknuta domaća glumačka imena, poput Ksenije Marinković, Jelene i Borisa Miholjevića, Urše Raukar, Doris Šarić Kukuljice i drugih.

Nesvakidašnji žanr bio je mamac za publiku, kao i Ostojićev redateljski rukopis, a pažnju su, zasluženo, na premijeri posebno uživali glavni protagonisti.

Mlade glumačke snage, Romina Tonković, Filip Mayer i Lana Ujević zablistale su i zanimljivim pojavama, pa i odjevnim stilom, najavljujući dolazak nove generacije koja će, kako se čini, iz više aspekata buditi pažnju...