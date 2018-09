'Ja sebe ne mogu gledati i ne mogu to promijeniti!': Nives Ivanković u 'Novinama' utjelovljuje predsjednicu RH koja je imala 'pregršt jogurta' i svašta nam otkriva

Nakon što su prvom sezonom zaludile domaću, ali i publiku diljem svijeta, "Novine" se vraćaju na HRT. Seriju čiji scenarij potpisuje Ivica Đikić, a režiju Dalibor Matanić može se pratiti u čak 190 zemalja budući da ju je kupio najpopularniji streaming servis Netflix, a glumačka ekipa ove je godine dobila i vrijedno pojačanje – Nives Ivanković, koja će utjeloviti Jelenu Krsnik, kandidatkinju za predsjednicu Republike Hrvatske.

Kao što je već najavljivano, druga sezona pružit će dublji uvid u svijet političara, a Ivanković nam je otkrila nešto više o novim nastavcima, kao i atmosferi na setu.

Za početak, kažite nam što sve trebamo znati o Jeleni Krsnik i drugoj sezoni "Novina"?

- Za razliku od prve sezone serije "Novine", gdje je u fokusu bio svijet novinara i gdje smo na neki način preko njihovih odnosa mogli sagledati stvarno stanje u društveno-političkom kontekstu, druga sezona bavi se oslikavanjem naše svakodnevice kroz prizmu političara i njihove borbe u tijeku predizborne kampanje za mjesto predsjednika RH.

Centralni lik je kandidat desnice Ludvig Tomašević (igra ga sjajni Dragan Despot) protiv aktualne predsjednice socijaldemokratkinje, ljevičarke Jelene Krsnik, koja se bori za drugi mandat. Serija prikazuje ono što mi ne vidimo kada slušamo i gledamo naše političare, a što možemo samo naslućivati - kakve se intrige i borbe vode za moć i prevlast.

Pisac Ivica Đikić nas uvodi u svijet beskompromisne borbe, podmetanja, laži, ljubavnih odnosa, demona prošlosti, prljavih igara, seksa, korupcije... Ja igram Jelenu Krsnik, aktualnu predsjednicu RH. Uloga je vrlo kompleksna i bio mi je veliki izazov zajedno s Dadom Matanićem i Ivicom Đikićem "udahnuti" život liku Jelene Krsnik.

Osim retoričkih sposobnosti koja resi sve naše političare ispred kamera, gdje se svi snalaze kao riba u vodi, vrlo bitna je ta dimenzija kakva je ona kada se ugase svjetla reflektora. Zanimljiv proces, a ujedno i zahtjevan, veliki izazov jer ove godine obilježavam dvadeset pet godina profesionalnog rada. Nakon dvadeset pet godina glume odoh u političare. Šalim se, naravno.

Usporedbe

Kada govorimo o vašem liku, neminovno se nameće usporedba s našom aktualnom predsjednicom. Jeste li imali uzor u političkom svijetu ili barem model kojim ste se vodili u stvaranju lika?

- Ima jedna rečenica u seriji koju mom liku Jeleni Krsnik postavlja novinar, a glasi: "Kakva je razlika između Vas i Ludviga Tomaševića (kandidata desnice)?". Odgovor je: "On je desničar i konzervativac, a ja sam ljevičarka i socijaldemokratkinja, a iz toga, priznat ćete, proizlaze velike razlike.".

Pa i u osmišljavanju lika... Hoću reći da ljudima kada kažem da igram predsjednicu RH jest prva asocijacija na aktualnu predsjednicu jer uostalom i u svijetu, kao i kod nas, vrlo je malo žena na takvim pozicijama. Kada sam počela raditi na ulozi, pročitala sam podatak da samo devet država u svijetu ima ženu predsjednicu, tako da nisam opterećena tim "utegom".

Uostalom, imala sam taj uteg i kada sam igrala Seku Odak i usporedbu s Nevenkom Bečić, njih dvije se čak moglo uspoređivati zbog sličnosti u mentalnom sklopu, podneblju, a ovdje bi vam izjava mog lika aktualne predsjednice RH Jelene Krsnik bila vezana za aktualno pitanje nestašice jogurta u Jugoslaviji: "Tada se moglo naći 85 različitih vrsta tekućih, čvrstih i voćnih jogurta i kiselih mlijeka, ovčjih i kravljih, ali i acidofilnih mlijeka i kefira".



Publika je jako dobro prihvatila prvu sezonu serije i mnogi smatraju da su glumci uistinu dali svoj maksimum. Je li vam to na neki način stvaralo pritisak?

- Ovaj naš posao je kolektivan čin. Kada se poslože sve kockice, od odlične produkcije do izvrsnog redatelja i glumaca, dobijete nevjerojatnu varijantu, a to je taj antologijski uspjeh ove serije koja je postala najbolji izvozni proizvod u povijesti HRT-a. To je prva serija na hrvatskom, ali i uopće na nekom slavenskom jeziku koja je na Netflixu, najvećoj i najvažnijoj platformi za streamanje programa na svijetu.

Oni su toliko oduševljeni prvom sezonom da su i drugu otkupili na "neviđeno". Hoću reći da naš posao nije natjecateljskog karaktera već sreća da mogu kreirati ulogu i biti dio mozaika jedne kvalitetne i uspješne serije.



Kako ste zadovoljni atmosferom na setu? Je li bilo i kakvih anegdota? Kako je izgledala suradnja s Daliborom Matanićem, za kojeg mnogi smatraju da je izvukao ranije spomenut maksimum iz glumaca?



- Ritam snimanja je bio vrlo intenzivan i odvijao se na više lokacija u Rijeci i okolnim mjestima i na području Zagreba. Uvjeti su bili jako teški s obzirom da smo snimali za vrijeme najvećih hladnoća, gdje se u Rijeci uz nalete orkanske bure mjerilo čak do minus šest stupnjeva.

Stoga jedino pogonsko gorivo mogu činiti ljudi koji daju sve od sebe da vas u takvim nevjerojatnim uvjetima "ugriju" i olakšaju rad na terenu. Jedan od njih je Dalibor Matanić, koji osvaja toplinom, pozitivom, velikim znanjem, duhovitošću. Kad vam se čini da se dalje ne može, to uradite jer vidite njega i direktora fotografije Danka Vučinovića, koji ne odustaju od namjere da snime scene kako su oni zamislili kao da je vani plus 20 stupnjeva i tako iz dana u dan po šesnaest sati.

Matanić, uz veliko znanje, obožava glumce i respektira ih. A mi glumci smo u suštini djeca i kada osjetimo tu vrstu ljubavi i iskrenosti dajemo sve od sebe, dajemo svoj maksimum. Anegdota je bilo, pogotovo na relaciji Matanić - Ivanković, jer je on poznat kao veliki zafrkant. Kad je zadovoljan scenom koja je snimljena, traži još jednu repeticiju i usred scene ušeta umjesto kolege kojeg očekujem s maskom neke odvratne životinje.

Ali, naravno, tek kad je zadovoljan snimljenim. U prilog ovoj mojoj priči o izvrsnoj atmosferi na setu imam jednu anegdotu vezanu za samog producenta serije. Mene je pozvala izvršna producentica "Drugoga plana" i s njom sam dogovorila sve uvjete, tako da nisam upoznala osobno producenta Miodraga Silu. Kada sam došla na snimanje bila sam u šminkerici i u kutu je stajao čovjek vrlo tih i samozatajan. Zamolila sam cure da dobijem šalicu čaja. On je otišao i donio mi čaj.

Nitko nije ni smatrao da nas treba upoznati jer su svi mislili da se znamo. I tako, prvih nekoliko dana snimanja bio je svim glumcima na usluzi, tako da sam ja mislila da je on neki asistent. I u razgovoru s drugim glumcima shvatim da je on producent i suvlasnik producentske kuće "Drugog plana". Iskreno, bila sam zaprepaštena, a i zadivljena jer u 25 godina rada nisam vidjela producenta koji prvi dolazi na set i zadnji odlazi. Koji rješava probleme na vrlo fin i suptilan način i gdje mu nije ispod časti povući s dečkima kablove, donijeti glumici čaj...

Zajedno se smrzavao s nama iako mu sve to nije u opisu posla jer, znate, producenta na nekim snimanjima vidite dva ili tri puta. Stoga je meni logično da na ovom projektu s ovakvim ljudima i profesionalcima uspjeh nije mogao izostati.



Prve dvije epizode druge sezone pretpremijerno su prikazane na Sarajevo Film Festivalu. Kakav je osjećaj vratiti se u Sarajevo, ipak ste tu proveli svoje studentsko razdoblje…



- Sarajevo i ja se volimo. Bez patetike, to je moj grad studentskih dana, moja Akademija koja me je oblikovala i pripremila za životni poziv, moji prijatelji, moje kolege s kojima sam ostala u kontaktu... Grad pun duha, humora, topline. Najljepše mi je čuti kad hodam ulicama Sarajeva: "Je l' ovo ona naša glumica?". NAŠA, to je taj izraz ljubavi.

I sad kad sam imala jedno dosta turbulentno životno razdoblje, odlazak u Sarajevo je bio istinski lijek. Bila sam sretna jer je moj profesor glume redatelj Nenad Dizdarević ponosno sa mnom prošetao crvenim tepihom. On je ujedno i moj najbolji savjetnik i prijatelj.

Moja ekipa Sejo, Andrea, Doca, Viki vodili su me na Bjelašnicu i na sva ona mjesta koja sada čine Sarajevo, a koja nisu postojala u moje vrijeme. Umjesto planiranih tri dana ostala sam deset dana. To vam sve govori o tome koliko mi znači Sarajevo.



U jednom ste intervjuu kazali da nikad ne gledate filmove i serije u kojima igrate. Je li to bio slučaj i na Sarajevo Film Festivalu?

- Ko i uvijek, ja ne odustajem od toga da ne gledam ono što radim. Na SFF-u sam bila jer moram odraditi svoje marketinške obveze prema projektu na kojem radim i naravno, tu je uvijek motiv i dobro druženje. Ja sam, kao i uvijek, čekala završetak projekcije ispred kina da bih se poklonila s ekipom.

Reakcija publike u kinodvorani je bila odlična, ekipa je zadovoljna, a ono što nas sve najviše zanima jest hoćemo li u naš svijet političkih intriga "uvući" gledatelje. Inače, u glumačkom svijetu nije neuobičajeno da glumci ne mogu sebe gledati. Ja spadam u te i bez obzira na sva moguća nagovaranja nisam u stanju promijeniti taj svoj stav.

Možda i griješim, jer kolege koji gledaju sebe kažu da im je gledanje svojevrstan korektiv i da na taj način mogu u nekim idućim projektima izbjeći neke pogreške. U teatru imate mogućnost ispravka jer svaka nova izvedba nosi mogućnost nadgradnje, a na TV-u i filmu vam je ono što ste napravili zacementirano i ne možete ništa više mijenjati. Ja sam od onih što bih stalno mijenjala, a tu se više ne da ništa učiniti. To je razlog zašto ne mogu gledati sebe.

Tko je onda vaš najveći kritičar?

- Tijekom godina provedenih u ovom poslu shvatite da je istinski i jedini objektivni kritičar glumačkog rada publika. Ni mama, ni tata, ni prijatelji; ipak su oni subjektivni, samo publika. Ako doprete do njihovih srca, to kao glumac jako dobro osjetite i budete nagrađeni na najljepši mogući način.

Snovi

Kada se pogleda vaša dosadašnja karijera, ne može se ne primijetiti da jako dobro balansirate između filma, serija i kazališta. Kako vam to polazi za rukom? Imate li kakav savjet za mlade glumce?

- Nije to bilo ništa planski već sam jednostavno prihvaćala prilike koje su mi se nudile i ja nisam bila jedna od onih sretnika koji su mogli birati uloge i svoj glumački put. Svaku priliku koju sam dobila pokušala sam svojim radom učiniti prepoznatljivom i rezultati nisu izostali.

Publika je to prepoznala pa onda i ljudi iz struke, a rad u različitim žanrovima donio mi je neprocjenjivo iskustvo. Danas vlada hiperprodukcija i samim time mladi glumci koji izlaze s akademija, i privatnih i državnih, imaju otežavajuću okolnost u startu.

Puno ih je, a realno malo se radi. Moj savjet je ne čekati već krenuti sa svojom vrećom snova, znanja i talenta, javljati se na audicije, boriti se, raditi na sebi... A taj put je neizvjestan i popločan je usponima, padovima, osjećajem beskorisnosti, očaja, kao i u svim drugim poslovima. Stoga ne odustajati nikada… I vjerujte u svoje snove. Kao što je rekao veliki Victor Hugo: "Snovi stvaraju budućnost".

Svoju prvu televizijsku ulogu ostvarili ste 1991. godine u seriji "Jel' me netko tražio", a zanimljivo je da ste lik konobarice Miki osmislili sami…

- To su bila vremena kada sam došla u Split nakon završetka Akademije kao stipendist HNK Split. Mene tada redatelji u Hrvatskoj nisu poznavali. Mlada, puna želje za radom, malo prilika i "deviza" koja krasi mlade ljude bila je "ja mogu sve". U to vrijeme teatarski svijet nije baš s oduševljenjem gledao na televizijski rad, pogotovo u žanru zabavno-glazbenog programa.

Međutim, imala sam želju za radom, a u to vrijeme jedino što se snimalo bio je taj prvi projekt "Jel' me netko tražio?". Gledajući, shvatila sam da bi bilo dobro, a i dramaturški logično da u tom kafiću bude konobarica, a u to vrijeme puno cura iz Bosne bježeći pred ratom dolazilo je u Hrvatsku i jedan od oblika preživljavanja je bilo konobarenje.

Tako se rodila konobarica Miki i tada, uz pomoć velikog televizijskog maga Ksenije Urličić, scenarista Steve Cvikića i redatelja Zorana Nikolića, Miki je osvojila srca gledatelja. Tada je taj uspjeh dočekan na nož u teatru tipa da od mene nikada ozbiljne glumice, a ja sam samo radila i radila i nisam pogriješila.

Miki mi je donijela veliku popularnost, skrenula sam pozornost na sebe i u konačnici udarila temelj moje egzistencijalne neovisnosti. Nekako kao da sam bila jedna od pionira onoga što i kako danas rade glumci. Sva etablirana glumačka imena možete vidjeti u svim žanrovima - od reklama, zabavno-glazbenih programa, sapunica, što je i normalno.

Sve je to dio glumačkih poslova ili barem srodnih, koji glumcima osiguravaju dostojanstven život. Velika je stvar kad možete živjeti od svog rada. Kada me zovu za novogodišnje emisije, šalim se sa Stevom Cvikićem kako će Miki igrati u suknjici i kad bude u staračkom domu, premda je već odavno Miki objesila "kopačke o klin".



Osim glumom, bavite se i pisanjem scenarija, pa ste tako napravili onaj za seriju "Ko je jamio, jamio je". Planirate li nešto novo na ovom polju?

- Da, napisala sam scenarij i snimila mini pilot i trailer koji je samo na Youtubeu i društvenim mrežama pogledale stotine tisuća ljudi. Izazvali smo i veliki medijski interes, interes gledatelja i interes TV kuća, ali zbog zahtjevnosti i želje za vrhunskim proizvodom koje smo nametnuli sami sebi, ne plivam dobro u tim pregovaračkim vodama.

Ne odustajem od projekta, ali često razmišljam da možda ja nisam realna u cijeloj situaciji. Kompromis je nešto što se uvijek mora napraviti, ali ne nauštrb kvalitete serije. Zasad sam u slijepoj ulici u kojoj lutam, ali vjerujem da se ovo sve događa s razlogom. Ali ne odustajem. Ovaj projekt je moj san, a ja vjerujem u snove.



Kada niste na setu i u kazalištu, kako provodite vrijeme? Kako biste opisali sebe u privatnom životu?



- Živim ovih dvadeset pet godina stalno s kuferom u ruci, tako da često u šali znam reći da mi je hobi u slobodno vrijeme kunjanje po aerodromima, gdje provodim veliku većinu slobodnog vremena. Sretna sam kad dođem doma, onda se pretvaram u domaćicu.

Kuham, perem, peglam, oživljavam svoje biljke, ne izlazim iz pidžame. Ništa specijalno. Dobra knjigica i dobro društvo najbližih. Ljeti plivanje. More je najbolji antistres program.