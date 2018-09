'Plako sam kad je Esmeralda progledala, kad se opraštao Totti i sad': Nina Badrić otkrila izjave obožavatelja koje su je nasmijale i ganule, Splićanke su dobile ime po njoj

"Najdraži! Nemam riječi za sve divne komentare koje ste mi poslali za pjesmu 'Rekao si'! Beskrajno hvala na svakoj prekrasnoj rečenici koje su me zaista dirnule do suza, a ovo je Adin komentar koji me je nasmijao do suza" - napisala je Nina Badrić na svom profilu na Instagramu, otkrivajući svog favorita.

"Tri put sam plako. Kad je Esmeralda progledala. Kad se opraštao Totti. I sad..." - naveo je, naime, Ninin obožavatelj ispod spota na You Tubeu.



"Jutros sam se na tren zapitala može li se neki čip na mobitelu izlizat od ponavljanja jedne pjesme, kao nekad traka na kazeti" - navela je obožavateljica.

"Beskrajno fala tebi na ovoj lipoj pismi..." - napisala joj je Splićanka.

Poklonici zagrebačke pjevačice kao da su "odvrnuli emocije" na najjače, pa su raznježeni komentari, njih preko 10 tisuća, zatrpali Ninin inbox.

"Nekad sam ranjiva poput djeteta, to se desilo danas kada sam čula tvoju novu pjesmu, dugo me nije tako tuga uzela pod svoje..." - priznala je gospođa.

Druga je napisala:

"Predivna pjesma, predivna ti. Samo da znaš, kćerki sam dala ime baš po tebi. Pozz iz Splita".