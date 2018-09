Luce Lugomer osvanula potpuno gola s ručnikom na glavi: Moje tijelo je moj dom. Da, pocrnila sam u ova tri dana...

Tell your daughters how you love your body. Tell them how they must love theirs. Tell them to be proud of every bit of themselves - from their tiger stripes to the soft flesh of their thighs, whether there is a little of them or a lot, whether freckles cover their face or not, whether their curves are plentiful or slim, whether their hair is thick, curly, straight, long or short. • Volim, pripadam, biram i postujem. Moje tijelo stvoreno je da zivi i prezivi svaku prepreku zivota. Znate zasto? Zato sto moj um i duh tako biraju ma stogod o tome netko drugi mislio. Svatko od nas zivi svoje ratove. Lako je biti glasan i hrabar kada si u drustvu i zbog potrebe pripadnosti navijati za isti tim ali svi znamo sto se desava kada legnemo u krevet sami sa svojim mislima..mi biramo radi li se o bitci ili primirju. Ljudi mirite se, prvo sami sa sobom a onda sa drugima...jer vjerujte mi, i oni vode svoje ratove koje jako tesko izgovaraju. Moje tijelo je moj dom, najsigurniji na ovim svijetovima. I kada sve izgubimo uvijek imamo sebe. Nikada ne pozeli biti netko drugi vec ucinite svoj zivot najljepsim sto mozete u ovom trenu. ♥️ • da, porcnila sam u ova 3 dana...moj kokos je sve ☺️ @lavare_kozmetika • • • • • • • • #modeling #love #style #bodypositive #croatia #lucijalugomer #modelo #beautiful #beautycomesfromwithin #instastyle #styling #fashionable #curvy #curves #photoshooting #ashleygraham #bikini #modellife #curvymodel #fashionblogger #fullfigured #plussizemodel #photoshoot #newface #selfesteem #confidence #fashion #curvygirl

