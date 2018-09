'Mušku stranu oduvijek skrivam': pogledajte što je svojom najnovijom fotografijom poručila voditeljica prvog turbofolk radija

Kažu da je desna strana tijela ženska, kreativna i intuitivna, a lijeva muška i intelektualna. Ne znam da li je slučajno, ali mušku oduvijek skrivam. Kosom, rukom. Nekako ju uvijek uspijem zataškat. Nažalost ili na sreću usta ne uspijem često pokrit pa tu iziđe svašta. Najčešće iz ove muške polutke. A muški se s muškima bore, pa se borimo. Nedavno sam naučila dobro baratati svojim stranama, pa sad radije prebacim kosu na drugu stranu i pokažem ovu mušku, a pričam ženskom. I zasad mi dobro ide. A kažu i da mi i nije baš muškobanjast lijevi profil 😅 #ubilaPričom #koPravoZensko #alJeProfilMuški 🗣🧠 #ecipeciquotes . . . #blondediaries #hairblonde #curlyhairstyles #ruzahair #blonde #hair #hairdiaries #fridayiminlove

