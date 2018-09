Potpuno neočekivan spoj: hitmejker nagovara Giuliana da postane pjevač poznatog slavonskog benda

"Uvijek je mene kopkalo kako bi to izgledalo da ja ne moram pjevati, da ne moram reći ni dobra večer, ni laku noć!" - frontmen grupe "Leteći odred" i hitmejker koji potpisuje brojne uspješnice koje izvode Massimo, Jole, Maja Šuput otkrio je pred kamerama Nove TV kako aktivno razmišlja o tome kako bi to izgledalo da više ne mora biti pjevač, nego samo autor u svom bendu.

Denis Dumančić je u priči išao korak dalje, pa je otkrio koga bi najradije vidio za mikrofonom svog benda, kako izvodi pjesme "Letećeg odreda".

"Giuliano i ja smo dobri prijatelji i ja sam mu rekao: Kad bi ti zapjevao, znaš što bi to bilo?!" - aludirajući da bi impresivan vokal splitskog pjevača dao pjesmama "Letećeg odreda" sasvim novu dimenziju.

"Te su stvari vjerojatno teško ostvarive, on ima svoju viziju, mi svoju..." - otkrio je Dumančić, ne skrivajući žaljenje što ideja nije odmah pala na plodno tlo.

No nikad se ne zna, možda Giuliana jednom budemo gledali na pozornici kako pjeva "Od Prevlake pa sve do Dunava, ljubiti me nije prestala...".