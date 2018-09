Mia Franić u stilu dive uživa na luksuznom gliseru: Splićanka se prvi put nakon razvoda ukazala na društvenim mrežama, obrisala i sve objave s bivšim mužem 

"Ljetne vibre", poručila je Mia Franić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, odaslavši tako jednu od tipičnijih porukica koje se zadnjih dana provlače društvenim mrežama. No Splićankini su načini svojstveni ipak samo njoj - ona u babljem ljetu uživa u stilu prave pravcate holivudske dive.



Na gliseru s kojeg je objavila fotografiju više nas podsjeća na Elizabeth Taylor i ostale krasotice zlatnog doba filma, nego na manekenku odraslu u gradu pod Marjanom. Sve na njoj jednostavno vrišti luksuz, od odjeće do modnih dodataka, a ni frizura ne zaostaje.







Mia se valjda friško isfenirala, a ni odjeća koju je odabrala nije baš tipična za ležernu "đitu"; u bijelome od glave do pete, i to u kompletiću, uputila se s nepoznatom ekipom na vožnju gliserom, a nije propustila time se pohvaliti i pratiteljicama.



Ovo je, uz to, i prvi put da se Franić (ex. Jurilj) oglasila nakon razvoda od poduzetnika Dragana Jurilja. Zanimljivo je da je, iako je rekla da su se razveli "sporazumno, uz uzajamno razumijevanje", s manekenkinog su Instagrama nestale sve zajedničke fotografije s bivšim mužem, a istih nije nedostajalo do prije samo nekoliko dana.



