'Moja ti, što starija - sve mlađa!': našu manekenku rijetko viđamo, ali svaki put oduševi; S atraktivnim prijateljicama napravila đir po Istri i poručila: Još se kupamo!

Nekad je bila jedna od prisutnijih manekenki na sceni, ali u zadnje ju vrijeme na društvenim događanjima sve rjeđe viđamo. Vedrana Linardić, model, a uz to i učiteljica razredne nastave, kad se pojavi - oduševi.



A zgodna Riječanka ovoga puta je to napravila na društvenim mrežama. Njeni joj pratitelji "žugaju" zbog rijetkih objava, no "Ćorlukina bivša", kako još nazivaju ovu zanosu crnku, zbog nekadašnjeg ljubovanja s Frankinim Vedranom, potrudi se s vremena na vrijeme ipak ih "uveseliti".



Pa je tako zadnjom objavom dala do znanja da se zabavlja, uživa i "điraje" po Istri s prijateljicama, podjednako atraktivnima kao i ona sama. Cure se, usput, još kupaju, a kako izgleda njihovo druženje, otkriva objava.





"Veco moja, ti što starija - sve mlađa!! Izgledaš bomba!", prokomentirao je seksi fotografiju voditelj Dorijan Elezović.



A moramo priznati da uistinu tako i je, Vedrana ovoga ljeta "žari i pali" kao u doba najveće popularnosti, njene fotografije na društvenim mrežama jednostavno gore...





Nedavno je posjetila i Split, pa se s prijateljicama "zaletila" do Pule... Kako god, Vedrani odmor još traje, a nema koji kutak naše obale ovoga ljeta nije prošla.