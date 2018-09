'Htjeli smo opušteno, tako je i bilo': pjevačica grupe E.N.I. pohvalila se vjenčanjem iz snova u romantičnom masliniku, evo tko je sretni odabranik

Pjevačica Ivona Maričić odnedavno je na svojim društvenim mrežama dodala prezime Kukuljan, pa je za portal Extravagant i potvrdila sretne vijesti.



Bivša članica nekad superpopularne grupe E.N.I. uplovila je prošloga vikenda u bračnu luku, a kako je protekao pir u bajkovitom masliniku na otoku Krku, sada su uz najbliže uzvanike doznali i njeni obožavatelji.





Isti portal, naime, donosi fotografije sa svadbe, a sudeći prema njima, E.N.I.-ca je blistala: u romantičnoj vjenčanici do koljena izrekla je sudbonosno "da" svojem odabraniku Anthonyju Kukuljanu, s kojim je već godinama u sretnoj vezi. Okupile su se sve članice njene matične grupe, bili su tu i najbliži prijatelji i obitelj.



"Htjeli smo opušteno, toplo, veselo s najdražima, tako je i bilo. Maslinik Ulika na Krku, pokraj mog rodnog Kornića", otkrila je Ivona za Extravagant.



A njen je odabranik Anthony, za one koji nisu upoznati s likom i djelom, također glazbenik, član grupe The Ant koju Ivona "promovira" na svome Facebooku i čiji je, uostalom, veliki fan.