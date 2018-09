'Nadam se da mi ovo jučer nije bilo zadnje kupanje ovog ljeta': Žanamari obolila pred rođendan, no izvukla je ipak  jednu seksi fotografiju za pozdrav sezoni

Rujan nas dosad i nije počastio najugodnijim vremenom; ljeto je iza nas, kupanje i sunčanje morat ćemo ipak "odgoditi" za sljedeću sezonu. Svima je to već jasno, ali neki se još uvijek nadaju hvatanju posljednjih zraka sunca...



Žanamari Perčić u svojim je Tučepima do jučer guštala u morskim radostima, no čini se da bi to mogla shvatiti kao pozdrav ljetu.



"Nadam se da mi ovo jučer nije bilo zadnje kupanje ovog ljeta. Završih na Sumamedu s upalom sinusa i to taman na rođendan! Nije danas, sutra je, tako da ima da budem bolje. Morat ću doduše nazdravljati s čajem i limunadama. Sreća, imam slobodan vikend, a svirke tek od utorka ponovo...", požalila se Žanamari svojim pratiteljima.







Izvukla je ipak jednu fotografiju s plaže, da ne zaborave valjda pratitelji kako "Žaksy" izgleda u kupaćemu. Ionako će sljedećih mjeseci more moći samo sanjati, ili pak pogledavati s prozora, a prave gušte na plaži malo pričekati.



Pratitelji su požurili s pozdravima i željama za brz oporavak, a posljednja ovogodišnja "razglednica" prikupila je u kratko vrijeme hrpu "lajkova".