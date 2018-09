Zavodio je ljepotice, večeras je opčinio Šibenčanke: sjajne fotografije dočaravaju kako je Bryan Ferry i dalje glazbeno seksi

Bryan Ferry je poput nekog glazbenog trajekta svojim melodijama uplovio u šibensku luku. Njegove su pjesme zasjale posebnim sjajem na pozornici iznad mora, a ispod zvjezdanog neba, u šibenskoj noći.



Tisuću obožavatelja, koji su ulaznice po cijeni skupljoj od 400 kuna razgrabili u rekordnih 36 sati, uživalo je uz stihove britanske zvijezde. Publika je svojim reakcijama dala objašnjenje zašto je dolazak Bryana Ferryja proglašen najiščekivanijim koncertom ljeta. Barem kada pričamo o glazbenim događanjima u Šibeniku.



Dugu i ugodnu glazbenu večer otvorila je londonska grupa "Paradisia". Tri mlade glazbenice uvele su publiku u ritmove i zvukove sedamdesetih godina. A onda je na pozornicu izašla glavna zvijezda.





Bryan Ferry je sa svojim sedmeročlanim bendom Šibenčane i njihove goste, što su stigli iz Zadra, Splita, Zagreba, pa i inozemstva, vodio kroz večer uz najveće hitove. Krenuo je sa "Slave to Love", a potom su se nizali "Avalon“, "Don't Stop the Dance“, "Let's Stick Together“, "More Than This“, "Jealous Guy“…



Osnivač legendarnog Roxy Musica izveo je i obrade pjesama Boba Dylana i Beatlesa, s njegovog davnog albuma "Another Time, Another Place“.





Pop-ikona sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća pokazao je zašto je i danas tražen diljem svijeta. Svojom je jedinstvenom bojom glasa, profinjenim i zavodljivim glazbenim stilom "rastopio“ publiku.

Nastup Bryana Feryja bio je šlag na kraju koncertne sezone na Svetom Mihovilu, tijekom koje su nastupili Mario Biondi, Roisin Murphy, LP, Maksim Mrvica, Gibonni, Massimo…



Šibenski koncert popularnog Britanca bio je i prva postaja njegove turneje po jugoistočnoj Europi. Već sutra će Ferry nastupiti pred 20 tisuća ljudi u beogradskoj Areni, 11. rujna očekuje ga koncert u Ateni, a dva dana poslije u Solunu.