'More, sunce, seks...': bosanska 'Instagramuša' ovog je ljeta obišla Dalmaciju uzduž i poprijeko, posljednja objava ipak malo previše otkriva

Najpoznatija bosanska influencerica, Hana Hadžiavdagić, jedna je od mnogih 'Instagramuša' iz regije koja je ovo ljeto odlučila provesti na obali Jadrana. Daleku egzotiku zamijenila je tako boravkom u gradovima i gradićima po Dalmaciji, otišla sjevernije, a i spustila se južnije - sudeći prema njenim objavama na Instagramu, nema gdje nije bila.



No Hana se, poznata među svojim pratiteljima i kao "Opet Najljepša", nije bunila. Dapače, koliko se izguštala jasno je dala do znanja svojim objavama, svaka od kojih naglašava koliko je se dojmilo mjesto na kojem se fotografira. Bio to tobogan u Baškoj Vodi, svjetionik u Klimnu ili bazen u Makarskoj, Hana je prezadovoljna, preplanula, namještena... "More, sunce, seks...", opisuje blogerica svoje ljeto za pamćenje.





Njene fotografije izazivaju opće oduševljenje fanova koji podilaze njenim nimalo skromnim "hashtagovima". Djevojkama je uzor, muškarci bi htjeli biti s njom; pitamo se samo gdje nalazi tako ažurne komentatore?



Posljednju je "razglednicu" poslala pratiteljima kao pozdrav ljetu; u Gradacu se fotografirala u kupaćem kostimu, zategnuta i zgodna kao uvijek, a (možda) pokazala i malo više nego što je mislila...