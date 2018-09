Veliki šušur na premijeri: Veljača stigla u smjelom dekolteu, u ženstvenom izdanju zablistala poznata splitska glumica

Glumačke zvijezde prošetale su crvenim tepihom zagrebačkog Kaptol Boutique Cinema, gdje su na specijalnoj projekciji prikazane prve dvije epizode velikog RTL-ovog jesenskog aduta, serije "Pogrešan čovjek".



Seiju je već, i to na vrlo vješt način, svojim objavama na Instagramu ispromovirala njezina kreativna producentica Jelena Veljača, tako da ne treba dvojiti da se kod publike stvorilo veliko zanimanje.

'U pratnji tjelohranitelja svoje duše i tijela': fotografijom iz Beograda Jelena Veljača probudila nadu da nije gotovo s njom i Čučekom; 'Super ste familija' poručuju fanovi



U seriji Ivana Roščić igra Leu, samohranu majku koja je spremna pogaziti sve svoje principe i uvjerenja kada sazna da joj je kći Zoe (igra je Dora Dimić Rakar) teško bolesna.



Nemajući drugi izbor, Lea odlazi u potragu za Zoeinim ocem Lazarom, kojeg svi znaju pod nadimkom Crni (Emir Ćatović), a kojeg nije vidjela već 16 godina, uvjerena da je on krivac za sve njezine nedaće.



No, kako život uvijek piše nepredvidljive priče, tako će i Leina potraga za Crnim pokazati da svaka priča ima dvije strane.



Autori priče su Jelena Veljača i Milo de Grisogono, glavni pisci serije su Diana Pečkaj Vuković i Zrinka Pavlić. Redatelji su Kristijan Milić, Goran Rukavina, Ivan Pavličić, Dejan Zečević i Slobodan Skerlić, a u seriji glume velika domaća, ali i regionalna imena poput Bojane Gregorić Vejzović, Dražen Čučeka, te Emira Ćatovića i Ivane Roščić koji tumače glavne uloge.



"Teško mi je govoriti o svom liku jer znamo da to nije samo lik od šest epizoda nego puno više. Leu je obilježio težak događaj u životu i predodređena je da bude borac. Mislim da će se većina roditelja pronaći u njoj" - komentirala je Ivana Roščić svoju ulogu.







Dio ekipe "Pogrešnog čovjeka" u Zagreb je stigao doslovno sa beogradskog seta serije.



"Osjećam se uzbuđeno i sretno što sve ovo mogu dijeliti s ekipom s kojom sam radila na seriji. Zahvalna sam glumcima što su odvojili slobodnu večer da pogledaju s mojim kreativnom timom ono o čemu smo maštali. Nadam se da će snaga ove ljubavne priče privući i naše gledatelje.



Vjerujem da se svaka žena koja je majka može poistovjetiti s glavnom junakinjom" - komentirala je Jelena Veljača, koja je pažnju privlačila i stylingom, smjelim dekolteom u kreaciji s potpisom Amarie.







Elegencijom nas se posebno dojmila splitska glumica Bruna Bebić, kojoj se također apsolutno radujemo na malim ekranima...