'Svaka čast za godine i izgled, carica si!': Indira se javila s Prokurativa u ultrakratkoj minici i oduševila fanove, do maloprije je guštala u kavi na Rivi

Završena tonska proba, sve je spremno za još jedno izdanje Splitskog festivala i jako sam sretna što nastupam na najdivnijoj festivalskoj pozornici ..❤ @splitskifestival #indiraforza #istinailaž @hrt #fun #joy #proud #životjesada

