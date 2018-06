'Prava Hercegovka, svaka čast, Šprajc je bio zbunjen, a ne ti!': najslavnija hrvatska navijačica u Rusiji oduševila na malim ekranima, ali i otkrila detalj iz intimnog života

Čudesno je to kako netko postane medijski slavan i prepoznat ni iz čega, ali simpatična Hrvatica sa njemačkom adresom, koju su svi mediji "ubrali" na utakmici Hrvatske protiv Nigerije, svojom je osobnošću to i zaslužila.



Nakon što su njezine fotografije u "kockastoj" haljini s prstima podignutim u obliku srca obišle svijet, Ivanu Knoll više nisu ispuštali iz vida, a lijepa se crnka i sama za to pobrinula atraktivnim objavama na društvenim mrežama.



"Odoliti" joj nije mogao ni Zoran Šprajc koji je pozvao u RTL Direkt, a nastupom u njemu, sudeći po reakcijama javnosti, Ivana je pobrala same simpatije i podigla kompletni dojam o sebi u javnosti.



Nekima je zacijelo i slomila srce otkrićem da ima dečka, i da zapravo s njim strastveno prati sve nastupe hrvatske nogometne reprezentacije. Tako bi trebala i sutrašnju protiv Danske, jer je uspjela naknadno doći do ulaznica. A i Šprajcu je pomno objasnila kako se to radi...



Ivanino gostovanje s posebnim su emocijama, očito, popratili njezini Hercegovci.



"Prava Hercegovka, svaka čast, možeš biti voditeljica. Šprajc je bio zbunjen, a ne ti.. super!" - napisao joj je gledatelj.



"Baš je bio zbunjen..." - složio se i drugi.



Ivana je ipak Šprajca u statusu nazvala "najvećim gospodinom s malih ekrana".



Obožavatelj je iskoristio priliku da joj ponudi sljedeće strateško rješenje:



"Budi mamac za danske poglede dok im utrpamo par komada!".