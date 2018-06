Iva iznenadila pratitelje povratkom prezimena Todorić, ali ih i zbunila fotografijama, na nekima nevjerojatno sliči - bivšoj nevjesti

Veliku je znatiželju izazvala činjenica da se Iva Balent na Facebooku više ne potpisuje muževim prezimenom nego djevojačkim Todorić.



Jesu li se to Iva i njezin suprug Hrvoje razišli nakon 17 godina braka, je li Iva ovim činom samo htjela prisnažiti podršku svojim roditeljima... mogu se čuti različite opcije i viđenja situacije, a kad su Todorićevu kći kontaktirali novinari Indexa i pitali koji je razlog promjeni, nije htjela za medije govoriti o tome.



"Ne bih to komentirala. Hvala na razumijevanju" - poručila im je.



Ivin profil na Facebooku, u svakom slučaju, svjedoči dramatične promjene, lijepa Todorićeva kći, ako je u potpunosti vjerovati objavljenim fotografijama, drastično je stesala figuru.



No kako malo koja fotografija na društvenim mrežama ne prolazi filtere i dotjerivanja razne vrste, tako su i njezine pratitelje, a i nas također, neke Ivine fotografije potpuno zbunile.



Na nekima od njih zapravo izgleda kao svoja bivša nevjesta - Martina Todorić. Usporedite, sličnost je nevjerojatna...







"Što sve čini photoshop..." - komentiraju.