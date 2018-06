Šefu Splitskog festivala smeta žamor iz hotela 'Bellevue', a oni mu uzvraćaju: Nama gosti negoduju, hoćete nam refundirati troškove?

Kad se Splitski festival nastani na Prokurativama, trg u središtu grada pod Marjanom očekivano postane pretijesan za glazbenike i ugostitelje, koji za trajanja turističke sezone pokušavaju zaraditi novac za poslovanje tijekom ostatka godine.



Ugostiteljski štekati odavno su zauzeli dobar dio mediteranskog trga u središtu Splita, s čijim vlasnicima Tomislav Mrduljaš, direktor Splitskog festivala, očito postiže dogovor tijekom nekoliko dana održavanja tradicionalne glazbene manifestacije.



No to, potužio nam se, ipak ne vrijedi u slučaju vodećih ljudi festivalu susjednog hotela "Bellevue", odnosno Meri Šitić, stečajne upraviteljice "Laurus-Bellevuea", tvrtke koja je u posjedu hotela.



Nemoguća situacija

- Ovakav "Bellevue" nikome tko voli ovaj grad ne služi na ponos. Nedopustivo je da jednu manifestaciju kao što je Splitski festival dovodi u situaciju da je nemoguće realizirati. Pod kolonama, gdje inače nema ničega, u doba festivala montiraju desetke stolova, dovode svoje prijatelje i goste koji bukom i žamorom ometaju glazbenu izvedbu sudionika.



Ton-majstor jednostavno ne može raditi svoj posao u normalnim uvjetima – požalio nam se Mrduljaš, ističući da su ljudi iz festivalske direkcije posljednjih nekoliko godina "na najpristojniji način" pokušavali uspostaviti normalnu suradnju s hotelom "Bellevue", "ali to naprosto nije bilo moguće".



- Trenutno se održava 58. festival koji je hrvatska glazbena baština i smatram da je u najmanju ruku neprimjereno takvo ponašanje odgovornih ljudi iz "Bellevuea". Do prije nekoliko godina suradnja je bila odlična, ali nova uprava hotela jednostavno ne poštuje ništa, pa tako ni dugogodišnju tradiciju našega grada, a kamoli neizmjeran entuzijazam i trud svih sudionika Splitskog festivala, kao i splitske publike – govori direktor Splitskog festivala.



Stečajna upraviteljica tvrtke "Laurus-Bellevue" Meri Šitić jučer nam se nije javljala na telefon, no neslužbeno smo, iz hotelskih kuloara, doznali da je riječ o "prepucavanjima s festivalom starim pet godina".



Vanjski prostor pod kolonama u donjem dijelu Prokurativa o kojemu priča Mrduljaš, pojašnjavaju nam, vlasništvo je hotela na kojemu se u ljetnim mjesecima gostima ujutro servira doručak, ali i "iskoristi prilika u vrijeme održavanja festivala da se napravi nekakav promet".



U hotelu se brane da o bilo kakvoj buci nema ni govora, premda je za trajanja preksinoćnjeg koncerta Massima Savića na Prokurativama u prostoru "Bellevuea" pod kolonama za stolovima sjedila nekolicina gostiju.



Navodno nikome nisu smetali, tako barem kažu u hotelu, tvrdeći da direktoru Mrduljašu i festivalu "iziđu ususret u svemu što mogu" i "nikada nije bilo problema, pa ni sada".



Gosti hotela negoduju

"Pa i prekjučer je Mrduljaš u naš prostor stavio 150 sjedalica kad mu je trebalo, ako mu slučajno padne kiša. Koga je pitao?! I dopustili smo da stolice jučer do podne budu tamo. Mi ćemo se lako disciplinirati, ali i nama je problem što Splitski festival, kad počne u devet navečer, traje do pet sati ujutro.



To oni ne zarezuju, pa onda nama gosti negoduju, traže promjenu sobe i sve ostalo. Hoće li onda oni refundirati 'Bellevueu' sve ono što bi trebali?", pitaju se u hotelu u stečaju, ne htijući o problemu javno raspravljati niti otkrivati imaju li namjeru u večernjim satima postaviti stolove na svom prostoru i za trajanja ostalih festivalskih večeri.



"Za bilo što što mi napravimo, na festivalu nemaju razumijevanja. Ako imaju problema, Bog im dao zdravlja", poručuju iz "Bellevuea".