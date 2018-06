Pogledajte spot koji je osvojio YouTube: kako je šestogodišnji Ljuba posve zasjenio Severinu

- Hvala mnogo, mnogo Severini što je snimila sa mnom duet. Presretan sam što me pozvala... Ma ništa mi nije bilo teško na snimanju – kazao nam je 6-godišnji Ljuba Stanković iz Beograda, koji gostuje u aktualnom singlu "Tutorial" splitske pjevačice, još jednoj u nizu najavnih pjesama njezina nadolazećeg albuma "Halo".



Ljuba je glazbeno čudo od djeteta, superfinalist glazbenog nadmetanja "Zvezdice" na srpskoj televiziji Pink, a najvjerojatnije i njegov prilično izvjestan pobjednik.



Kad je Jala Brat, uz Bubu Corellija autor "Tutoriala" Splićanki poslao pjesmu na preslušavanje, pjevačici je u jednom dijelu vokal zazvučao poput dječjeg i odmah joj je na pamet pao mali Ljuba Stanković.



"Predivno i neubičajeno talentirano dijete, prepuno emocija i veselja, što sam primijetila na prvu", opisala je nakon snimanja "Tutoriala" Severina, zahvaljujući Ljubinim roditeljima što su joj omogućili da s njihovim sinom izvede pjesmu.



Ljuba je bio na visini zadatka, priča nam njegov otac Boban, navodeći da su poziv za snimanje pjesme sa Severinom dobili jednog poslijepodneva da bi njegov Ljupče, kako mu od dragosti tepa, već navečer bio u studiju, a da još nije ni znao što treba otpjevati. Čim je čuo pjesmu bio je spreman za finalno snimanje.



- Meni je sve to bila zabava. Mnogo, mnogo sam sretan što sam snimio pjesmu sa Severinom, ali najviše volim njezinu "Gas, gas". Koga još volim slušati?! Ima Saša Kovačević, Dino Merlin ima, Marija Šerifović ima... Jelenu Tomašević, Gocu Tržan... One su članice žirija u "Zvezdicama". Volim i Željka Joksimovića, Zdravka Čolića... Iiiii sve, sve članove žirija.



Presretan sam što sam u Pinkovim "Zvezdicama". A sad je kraj sezone. Mnogo će mi nedostajati Pinkove "Zvezdice", baš će mi biti žao – umiljato i pristojno, već verziran na izjave za medije, u telefonskom razgovoru zbori Ljuba, otkrivajući da je za svaku od emisija Pinkovih "Zvezdica" samostalno pripremao scenski nastup.



Pritom se, poput svakog zaigranog djeteta, non-stop miče i poskakuje, neprestano sklanja slušalicu s uha, pa slogovi ispadaju poput njegovih mliječnih zubića. Vrlo je teško razumjeti što govori. Uz njega je tata Boban, koji sluša što nam priča, pa, čim smo se pozdravili s Ljubom, ne mogavši razumjeti gotovo ništa zbog njegova simpatičnog šuškanja, uzima slušalicu...



- Jeste li ga išta razumjeli? Ma ne može minutu stajati na jednom mjestu.



Hiperaktivan je, uključi se odmah, sve brzo shvaća... U travnju je napunio šest godina, a sljedeće će godine u školu. Kako već zna pisati, rado daje autograme. Sav je obuzet pjevanjem – priča Boban Stanković o svojemu preslatkom sinu, čudeći se na koga se u tolikoj mjeri uvrgao.







Da, i sam je, veli, glazbenik (svira klavijature i harmoniku u vlastitom bendu s kojim nastupa širom svijeta), ali svejedno mu nije jasno kako se njegov Ljuba s takvom lakoćom poigrava s glazbom. I ne samo njom...



- On iz glave za svaku od emisija "Zvezdica" izmisli koreografiju dok smo u backstageu i čekamo nastup. Uvijek se iznenadimo što radi, supruga i ja se stalno pitamo otkud mu to, jer u trenutku kad iziđe na scenu nastaje koreografija. Pa i pjesmu, kad se priprema, otpjeva samo dva do tri puta. I ode se cijeli dan igrati. Njegovo vježbanje traje 15 minuta – u nevjerici će tata Stanković, ističući da su glazbom zaražene i Ljubine starije sestre Kristina i Marina.



Jedino supruga nema veze s notama....



- Sve troje djece je počelo pjevušiti već u dobi od tri godine. Gledali su "Zvezde Granda" i počeli se međusobno natjecati tko bolje pjeva. Još se pretprošlu godinu Marina htjela prijaviti ili u Pinkove "Zvezdice" ili u "Grandovo" glazbeno natjecanje. Budući da su svi non-stop pjevali, to im je bio normalan slijed.



Kad god sam uzeo harmoniku u ruke kako bih vježbao ili se pripremio za studio, uvijek su bili oko mene i pjevali. Zapravo sam i sam svaki put bio iznenađen kad je svaki od njih propjevao u trećoj godini života. I stalno su molili kad ću ih prijaviti na neko glazbeno natjecanje na televiziji. Prošle sezone Marina me plačući molila da je prijavim u Pinkove "Zvezdice".



Mislio sam proći će je, ali je non-stop plakala i govorila: "Jel' ti želiš da ja postanem nešto i netko?! Pa ja želim postati pjevačica, želim biti zvijezda" - uz smijeh priča Boban, dodajući da jednostavno nije mogao ne popustiti. Kći je toliko klečala i plakala da ju je prijavio u oba showa. Kad su je čuli kako pjeva, "oduševili su se i na Pinku i u Grandu". A onda je na red, gledajući sestru, došao i njegov Ljupče...



- Kad je Ljuba napunio tri godine, odmah je počeo pjevati. Kupio sam mu male klavijature, počeo je svirati i uvijek tražio da mu pokažem što i kako. A kad je Marina krenula na glazbeno natjecanje i kad je vidio koliko radim s njom i pomažem joj, isto je htio i on. Slušao je svaki ton koji sam joj objašnjavao i samo jednom prišao i upitao:"Tata, jel' trebam ovako otpjevati?!".



Tako sam počeo raditi s oboje... I svaki put kad je Marina išla na snimanje "Zvezdica" išao je Ljuba, pa bi iza pozornice plakao, govoreći da i on želi na scenu. Jednom su ga producenti pustili... Prvi put mu je bilo malo neugodno, ali od tada je svaki put plakao jer htio opet i opet. Iz produkcije su mu još lani odmah htjeli uručiti ugovor, ali bio je mali, a ja sam mislio proći će ga.



No, budući da je neprestano plakao, supruga i ja smo popustili, premda nismo to željeli učiniti ni ove sezone, jer je stvarno previše mali. Isto smo rekli produkciji... Ali oni su ga upisali kao kandidata pod rednim brojem jedan i tako je krenulo. Čak su rekli da ne treba ni doći na audiciju. Ipak smo ga odveli... Ljuba je na audiciji otpjevao svoje, razvalio i više nas nisu ništa ni pitali. Samo su nas pozvali na natjecanje – govori otac malog Beograđanina, koji u Severininu "Tutorialu" osvaja svojom izvedbom stihova "a ja pojma, pojma nemam, ma šta je to ljubav pojma nemam".



- Ljuba to jednostavno voli. Voli pjevati, plesati, obožava scenu, uživa u tome. Ne može zamisliti nijedan dan bez glazbe – ponosno će Boban Stanković.