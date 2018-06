Massimo je na Prokurativama odmah hitom 'udrija u glavu' i začas zaveo Splićanke, gušte nisu pokvarili ni neugodni vonji; 'Uf!' uzdisao je pjevač, a publika se smijala

Ekskluzivnim koncertom Massima na prepunim Prokurativama večeras je započelo 58. izdanje Festivala zabavne glazbe Split. Karizmatični pjevač kojeg se splitska publika očito ne može zasititi, koliko god puta joj pjevao u različitim ambijentima, od Sustipana preko dvorane na Gripama do Spaladium Arene, opet je uspio napraviti glazbeno čudo i zadiviti svoje poklonike.



"Dobra večer dragi Splite, jedva smo dočekali ovaj vaš festival s dubokom povijesti..." - tim se riječima Massimo obratio okupljenoj (mahom) ženskoj publici i odmah "udarija u glavu", hitom "Nama se nikud ne žuri", kojeg je u ovoj prigodi otpjevao bez Ivana Dečaka, ali praćen zahvalnom podrškom iz gledališta.





Massimo je pred splitsku publiku stigao friško nakon izlaska novog albuma "Sada", s kojeg su već zaživjele i pjesme "1000 ljudi" i "Neka ti plove brodovi", no apsolutno su na svoje došli i svi njegovi provjereni raniji brojevi.



Na oduševljen su prijem naišli zgodici "Odjednom ti", "Tišina", "Iz jednog pogleda", obrada Štulićeve "Gracije"...

No zagrebački pjevač nije bio oduševljen neugodnim vonjem koji je u jednom trenutku s Rive "zalebdio" nad Prokurativama, pa je malo i uzdisao: "Uh, uh!", konstatiravši:



"Ovo je napravio netko dosta velik...".



Malo neugodnih mirisa nipošto nije pokvarilo atmosferu, pa premda je Massimov "Sjaj u tami" izdan prije ravno 35 godina, za njegovu publiku on uvijek sjaji istim žarom i jednako je uzbudljiv, što su pokazali oduševljeni aplauzi.







U publici su viđena brojna poznata lica, gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, hajdukovac Zoran Vulić, rukometaš Petar Metličić, Robert Pauletić u društvu supruge Mije...



Antologija sjajnog Šibenčanina



Jednu glazbenu poslasticu na Prokurativama slijedi druga, ona koja će se održati sutra, u petak, 29. lipnja, kad je na rasporedu retrospektivna večer Krste Jurasa "Dalmacija u mom oku".



Stihove brojnih antologijskih skladbi ovog Šibenčanina izvodit će, među ostalima, Mia Dimšić ("Dva zrna grožđa"), Tedi Spalato ("Dišperadun"), Giuliano ("Ljubav je tvoja kao vino"), Tomislav Bralić ("Ludo more"), Vanna ("Osjećam to"), Domenica ("Tvoja barka mala"), klapa Sebenico ("Šibenska balada"), Zorica Kondža ("Ja sam more, ti si rijeka")...



Krste Juras je, nakon Momčila Popadića i Jakše Fiamenga, treći autor tekstova kojemu Splitski festival odaje počast retrospektivnom večeri.