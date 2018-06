U ovakvom je izdanju još nismo vidjeli: Franka nakratko postala plavuša, oduševila 'outfitom', ali i zgodnim društvom tajanstvenog momka

Spot je vani❗️ 🔥 KAO TI I JA 🔥 Such an amazing experience☺️ @heart_of_the_truest_believer @immortalmodelmanagement @frankaofficial_ @jtudorbevanda @aoma_makeup_academy @sandra.mihaljevic @igorivanovic.dbstudio @sbevanda . . . . . . . . . #KaoTiiJa #musicvideoshoot #music #summer #fun #modeling #model #seasside #sea #croatia #slovenia #modellife #priča #love #amazing

A post shared by Matjaz Longar (@matjaz.longar) on Jun 28, 2018 at 3:24am PDT