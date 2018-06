'Lete nam, lete, tridesete...': sestre Zaninović proslavile rođendan u Splitu, ove godine feštalo se na skroz drugačiji način 

Kako djetinje proslave jednoznamenkastih rođendana "veze nemaju" s partyjima u dvadesetima i tridesetima, tako i neki novi "momenti" donose svoja pravila, a sestre Lucija i Ana Zaninović ove su godine to iskusile i na svojoj koži.



Splitske tekvandoašice krajem prošle godine postale su majke, i to samo u mjesec dana razmaka, pa su bebe nametnule svoja pravila. Ovaj rođendan sestrama je protekao tako bez "bančenja" i slavlja do zore, uz nešto mirniju atmosferu i do određene ure...



"Ne može se više slaviti tako s bebama kao što se slavilo nekada. Dojimo i jedna i druga tako da moramo paziti što jedemo i pijemo, a budući da se i rano dižemo, imale smo proslavu od 19 do 22 h i to u najbližem krugu prijatelja koji su također roditelji, pa je svima odgovaralo ovako, a uostalom, barem nije bilo nikakve potrebe za oporavkom", rekla je Lucija za Story.hr.



"Cijelo vrijeme pogledavaš na sat, razmišljaš što rade, jesu li dobro, ne možeš se nikako opustiti, tako da je tri sata izbivanja bilo sasvim dovoljno", dodala je.









Proslavom su se pohvalile i na društvenim mrežama gdje su odnedavno vrlo aktivne: feštalo se u Splitu, a iako je bilo "neuobičajeno", ekipa se lijepo proveselila, što nam potvrđuju i objavljene fotografije.



"Lete nam, lete tridesete...", našalile su se sestre u objavi, iako su tek ušle u trideset i prvu.